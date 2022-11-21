Кто готов помочь ближнему?

Полина СМЕТКИНА,

студентка ЕГУ им. И. А. Бунина

Мы уже привыкли к многочисленным сообщениям о человеческой жестокости как к себе подобным, так и братьям нашим меньшим. Добролюбие, сострадание и милосердие — современникам подчас так не хватает этих качеств.

Внештатный корреспондент газеты «Красное знамя» опросила около 100 ельчан разного пола в возрасте от 12 до 60 лет, задав каждому вопрос: «Готовы ли вы помочь незнакомому человеку в беде?».

Почти половина интервьюированных сказала, что согласна прийти на помощь, если ситуация того требует. Один из них так обозначил свою позицию: «Если не помогу я, не факт, что это сделает кто-то другой, а ведь у пострадавшего беда здесь и сейчас. Надо быть чуткими по отношению друг к другу, и добро обязательно вернется».

Около 40% опрошенных готовы прийти на выручку, но только не наркоману или пьянице. По мнению этих собеседников, подобные персонажи сами довели себя до такого состояния, и помогать им бессмысленно. Однако многие участники опроса отметили, что «скорую помощь» они все же вызвали бы, а уж медики потом пусть разбираются.

И, наконец, третья категория участников блицинтервью — отказники. Их набралось почти 10% от общего числа, то есть каждый десятый в случае чего и с места не сдвинется: «Может, кто-нибудь другой поможет, а я не буду лезть не в свое дело».

Вот такие на разного рода чрезвычайных происшествиях и снимают происходящее на камеры мобильных телефонов, вместо того чтобы попытаться спасти, принять неотложные меры.

Каковы итоги опроса? На первый взгляд, оптимистичные: большинство участников-ельчан хоть как-то помогут незнакомому человеку, попавшему в беду. Но посмотрите, сколько среди них оказалось равнодушных! Не приведи Господь оказаться с такими людьми рядом в чрезвычайной ситуации.