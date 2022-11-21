О вреде табакокурения

Зав. Центра здоровья ГУЗ «Елецкая городская больница № 2» Л.Н. Ядыкина

О табаке сказано немало и не напрасно. Курение табака-эффективное средство массового поражения населения. Оно, известно, отнимает у курильщика здоровье, приводит к инвалидности, заметно сокращает жизнь. Пагубно влияет на людей и пассивное курение, то есть вдыхание табачного дыма окружающими. Это установлено наукой. Курение табака поражает каждый орган курящего человека. Безвредных доз табака не существует. Курение табака – причина развития рака лёгких, гортани, поджелудочной железы, шейки матки, желудка и других органов. Список заболеваний, вызываемых курением табака, постоянно увеличивается. По данным исследований, в России курят около 44 млн. человек. В последние десятилетия численность курящих людей в стране возросла в основном за счёт детей, подростков и женщин. Специалисты утверждают, в стране эпидемия курения табака.

В России курит минимум каждая десятая женщина. Заядлыми курильщиками сегодня можно назвать 50-60% российских мужчин. Мероприятия, проводимые в последнее время, как и в стране, так и в Липецкой области, направленные на ограничение доступа к табачной продукции, безусловно, дают свои результаты. Однако количество жителей Липецкой области, обратившихся за лечением табакокурения значительно снизилось, причина – неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка и карантинные меры по новой коронавирусной инфекции.

Что такое табак? Табак – растение, при сгорании которого образуется дым, содержащий около 3900 вредных веществ. Одним из них является никотин – наркотик типа стимулятор. Именно он во многом и обеспечивает физическую зависимость организма от табака. Табачная индустрия не стоит на месте. В последнее время на смену традиционным сигаретам, курение которых законодательно существенно ограничено, пришла новая «забава» — курение электронных сигарет и кальянов. Агрессивно навязывается мода на электронные системы доставки никотина (ЭСДН). Организуются целые сообщества и клубы любителей электронно-никотинового и кальянного времяпровождения. В данный процесс вовлекаются многие подростки. Как правило, курение кальяна в одиночку не бывает.

Курение кальяна в компании — это риск получить заболевание через слюну или подхватить такие микробы, как синегнойную палочку, золотистый стафилококк, туберкулёзную палочку, и много иных возбудителей инфекционных заболеваний. Причина. Мундштуки к кальянам индивидуальные, а переходные трубки постоянные и никогда не дезинфицируются и не стерилизуются. В 2008 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что электронные сигареты не рассматриваются ею в качестве никотин замещающей терапии: «ВОЗ не располагает научными данными, подтверждающими безопасность и эффективность этого изделия».

Содержащие в парах электронной сигареты диэтиленгликоль и нитрозамин по своим свойствам является канцерогенами, то есть соединениями, приводящими к раковым заболеваниям. Электронные сигареты в своём паре испускают аэрозоли, содержащие как никотин, так и ряд токсических, воздействующих не только на курящего, но и на окружающих его лиц. Для достижения цели сокращения преждевременной смертности, связанной с неинфекционными заболеваниями, необходимы усилия всего общества в целом. Эксперты ВОЗ подсчитали, что из каждых двух взрослых, курящих с подросткового возраста, один будет убит табаком. У второго же сильно сократится продолжительность жизни, возможно на 20-25 лет.

Что делать? Избавиться от табачной зависимости, причём, чем раньше, тем лучше. Проще от неё избавиться тем, у кого имеется только психическая зависимость от табака. Критерием этого является отсутствие желания курить после сна. Тем же, у кого отмечается выраженная зависимость целесообразно обратиться в Центр здоровья ГУЗ «Елецкая городская больница № 2» — каб. № 602 (кабинет медицинской помощи по отказу от табака и никотина).