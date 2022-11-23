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Культура

Жители Липецкой области могут стать участниками тотального теста «Доступная среда»

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Каждый желающий сможет проверить свои знания о безбарьерной среде, об особенностях общения с людьми с инвалидностью в период со 2 по 10 декабря 2022 года. 

Ежегодная общероссийская акция – тотальный тест «Доступная среда»  –направлена на привлечение внимания жителей России к вопросам инклюзии, доступной среды и прав людей с инвалидностью.

Тестирование проводится в онлайн-формате. Оно включает в себя вопросы по нескольким темам: создание доступной среды; этика общения с людьми с инвалидностью; правила оказания ситуационной помощи. Для участия в тесте надо пройти регистрацию на сайте акции по адресу: www.total-test.ru. Регистрация уже открыта.

Желающие могут подготовиться к тестированию. На платформе адаптации знаний лидеров – https://pazl.academy/ – можно пройти бесплатный обучающий курс от ведущих российских экспертов в области доступной среды, инклюзии и цифровых сервисов для людей с инвалидностью.

Также по итогам мероприятия пройдёт публичный разбор вопросов и тренинг с участием ведущих экспертов.

–  Решение проблем людей с ограниченными возможностями здоровья – это задача общества в целом. Так считают большинство жителей региона, участвовавших в организованном управлением социальной политики на платформе обратной связи опросе. Очень важно повышать информированность людей о необходимости создания доступной среды, о том, какую помощь и как может оказать каждый из нас тем, кто в ней нуждается. Приглашаем жителей области присоединиться к акции, участниками которой в прошлые годы уже стали более 450 тысяч россиян, – говорит заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова.

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г. Липецк, ул. Плеханова, 33

Пресс-служба управления социальной политики Липецкой области

25-24-03 – Тамара Юдина – руководитель;

25-25-16 – Софья Вобликова – консультант.

Сайт: https://usp.admlr.lipetsk.ru/

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