Адольф ШЕВЕЛЮК

Моя бабушка рассказывала, что в начале ХХ века, когда она училась в младших классах гимназии Лысенко (перекресток нынешних ул. Пушкина и Лермонтова), то ей приходилось идти почти через весь центр города, так как жила она у женского рынка. Шла и мимо входной двери Елецкой хлебной биржи (сегодня это Дом пионеров и школьников — прим. ред.). Тут всегда стоял, наверное, последний елецкий шарманщик — бледный, пожилой человек, который медленно крутил ручку большого ящика (весом 10 — 12 кг). На его стенках были нарисованы танцующие пары, наигрывались однообразные и немного скрипучие мелодии.



А еще на шарманке стояла клетка с маленьким зеленым попугайчиком. На ней была надпись: «Попугайчик гадает». Если кто хотел узнать о том, что его ждет в будущем (это были в основном девушки), то платили шарманщику 3 — 5 копеек, он подносил к клетке цилиндр, в котором находились скатанные бумажки, и попугайчик клювом вытаскивал одну из них. Надписи оказывались разные, например: «Ваш ждет свадьба», «Вы купите ту вещь, которую вам хочется купить» и т. д. Бабушка вместе с другими девчонками, разинув рты, с любопытством смотрели на этот аттракцион. Шарманщик приходил к двери биржи за час до заседания биржевого комитета и находился там до его закрытия. Богатые купцы одаривали его милостыней.

Около двери биржи собиралась толпа ребятишек, кричавших: «Попка дурак!», «Попка дурак!» и с восторгом слушавших ответ попугайчика: «Поп-ка ду-гак!». Иногда шарманщик приходил не один, а с маленькой внучкой. Он крутил ручку, шарманка скрипела, играла, а девочка пронзительным, тонким голоском пела. Обычно это была жалостливая песенка про нищего. Иногда получалось в унисон, иногда одно мешало другому. Но на это никто не обращал внимания, все внимательно слушали и смотрели.

Шарманщик часто бывал и у штаба 18-го Нежинского гусарского полка (сейчас на месте этого здания — жилой дом по ул. Октябрьской, 137 — прим. ред.). Но там он был без попугайчика и внучки и играл только вальсы и «Варяга». Здесь ему подавали милостыню офицеры.

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Шарманка — механический духовой прибор для воспроизведения музыкальных произведений. Представляет собой небольшой орган без клавиатуры — ящик, внутри которого размещены в несколько рядов звучащие трубки, меха и деревянный или металлический валик с шипами-кулачками. Крутя ручку, шарманщик приводит в действие валик и меха, которые доставляют звуки в духовые трубки в том порядке, который задан на валике. В некоторых шарманках шарманщик мог воспроизвести 6 — 8 мелодий, записанных на валике.

О родине шарманки спорят немцы, голландцы и швейцарцы. В России инструмент был из этих трех стран. Название инструмента произошло от фр. Charmante Catherine — «Прекрасная Катрин», одной из первых песен, исполненных на шарманке. В России ее иногда называли «Катаринка».