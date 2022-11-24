Привезли землю из Крыма

В Ельце побывали участники экспедиции «Капитан Колычев — по следам русской армии», организованной отделением Русского географического общества и Союза отцов России.

Виктор Никонов (слева) получает в дар икону от руководителя экспедиции Андрея Прокудина (справа).



Начало пути

Экспедиция, стартовавшая в Крыму, проходит в рамках проекта «Культурное наследие» и направлена на увековечение памяти солдат и офицеров 2-й русской армии, защищавших полуостров от турецкого протектората в сражениях 1771 — 1774 годов. Кроме того, это дань памяти русскому офицерскому корпусу. Одним из командиров был капитан Николай Петрович Колычев.

В XVIII веке елецкий пехотный полк участвовал в сражениях по освобождению Крыма от османского гнета.

В нашем городе

В администрации Ельца гости встретились с председателем городского Совета депутатов Виктором Николаевичем Никоновым, заместителем главы администрации Майей Викторовной Селяниной и начальником управления культуры Константином Николаевичем Матюхиным.

Организатор экспедиции Андрей Прокудин передал руководителям муниципалитета капсулу с землей из Феодосии, а также икону. В свою очередь участники экспедиции получили в подарок книги «Елец. 9 веков истории» (ее автор — главред «КЗ» Роман Демин), «Объекты культурного наследия» и «Елецкая наступательная операция».

Затем гости побывали у памятника Елецкому пехотному полку, который в 1774 году в Крыму был в составе 2-й русской армии.

Гости прогулялись по центру города и не скрывали своего восхищения, пообещав вернуться сюда.

Перед отъездом крымчане посетили музей воинской славы, где встретились с елецкими кадетами и юнармейцами. Участники экспедиции рассказали ребятам о подвигах солдат под командованием капитана Николая Колычева. В те давние времена наши воины отразили турецкий десант в Крыму с морской линии, не дав высадиться на берег противнику. Это дало время русской армии распределить силы и одержать полную победу над Османской империей.

По славным местам

Маршрут экспедиции проходит по городам, из которых призывались полки на русско-турецкую войну. Началось все в городе Алуште, затем — Ростов-на-Дону, Борисоглебск, Тамбов, Елец, следующий этап — Курск, Брянск, с. Гололобово и с. Дубяны (Островской район Костромской области), в котором захоронен Н. В. Колычев.

В конце ноября, преодолев 5570 километров, историки вернутся в Крым, чтобы заложить капсулы с землей из Костромской области в основание монумента, который планируют установить в Алуште, в честь солдат, офицеров, генералов русской армии.

Соб. инф.

НАША ИСТОРИЯ:

Русско-турецкая война 1768 — 1774 годов — одна из ключевых по значению войн между Российской и Османской империями. Основной ее целью со стороны России являлось получение выхода к Черному морю. Турция рассчитывала расширить свои владения в Северном Причерноморье и на Кавказе, установить протекторат над Речью Посполитой. По итогам войны Крым был объявлен независимым от Турции. Россия получила Большую и Малую Кабарду, Азов, Керчь, Еникале, Кинбурн с округой и прилегавшей к нему степью между Днепром и Бугом. Окончательное прекращение крымско-татарских набегов и получение Российской империей доступа к торговле на Черном море стало импульсом к мощному экономическому и демографическому развитию ее южных территорий.