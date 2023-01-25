Наталия ТРУБИЦИНА,

кандидат филологических наук, доцент ЕГУ им. И. А. Бунина

В 2023 году российское научное и образовательное сообщество отметит 150-летие со дня рождения М.М. Пришвина и в эту работу активно включился елецкий университет, готявящий научную конференцию посвященную славному юбилею нашего земляка.

Получивший широкое признание как «певец природы» и детский писатель, в настоящее время Пришвин интересен читателям и исследователям его наследия как натурфилософ, национальный мыслитель, отразивший в своем творчестве и многотомном дневнике историю страны и народа сквозь призму экзистенциального самочувствия.

Елецкий край является малой родиной М. Пришвина и чтит память своего выдающегося земляка. Начиная с 50-х годов XX века в Елецком государственном университете имени И.А. Бунина (в то время в

Елецком государственном педагогическом институте) начала складываться научная школа пришвиноведения, развитию которой в разное время способствовали елецкие краеведы, преподаватели П.П. Львов, Ф.Ф. Руднев, С.В. Краснова, С.А. Сионова, Г.П. Климова, Н.В. Борисова.

В ЕГУ им. И.А. Бунина проводились международные и всероссийские научные конференции по творчеству писателя: «Михаил Пришвин: актуальные вопросы изучения творческого наследия» (2003), «Михаил Пришвин: диалоги с эпохой» (2008), «Михаил Пришвин и XXI век» (2013), «Творческое наследие Михаила Пришвина в системе современного гуманитарного знания» (2018). В научных форумах приняли участие пришвиноведы из России, а также дальнего и ближнего зарубежья.

В текущем году намечено проведение конференции «М.М. Пришвин в контексте современного гуманитарного знания», посвященной 150-летию со дня рождения писателя. Данное мероприятие состоится благодаря финансовой поддержке фонда «История Отечества» и софинансирования и организационной поддержке Елецкого государственного университета имени И.А. Бунина. Заявки для участия в конференции уже прислали ученые из Москвы, Барнаула, Тюмени, Сургута, Екатеринбурга, Воронежа, Орла, Ярославля, Липецка, Ельца, том числе молодые ученые, аспиранты, магистранты.

Цель конференции – обсуждение новых направлений исследования художественного наследия М.М. Пришвина, расширение актуальных проблем современного пришвиноведения, выработка новых исследовательских методик в изучении произведений писателя, аналитическое рассмотрение наследия выдающихся деятелей литературы, философии, образования и культуры сквозь призму их связей с творчеством и личностью М.М. Пришвина.

Конференция будет проходить 3-4 февраля. Первый день включает пленарное заседание и работу секций. Второй день – продолжение работы секций, проведение круглого стола по итогам конференции, принятие резолюции. Завершит работу конференции экскурсия по пришвинским местам Ельца и Елецкого района. По итогам работы планируется издание сборника научных материалов.

Организаторы конференции выражают огромную благодарность фонду «История отечества», Липецкому отделению Российского исторического общества, руководству ЕГУ им. И.А. Бунина, и считают, что проведение традиционной пришвинской конференции, посвященной юбилею писателя «М.М. Пришвин в контексте современного гуманитарного знания» будет способствовать появлению новых и расширению уже сложившихся традиций с позиций современных научных подходов в исследовании художественного наследия М. Пришвина, одной из центральных фигур русского неореализма.