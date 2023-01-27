Педагогика не наука, а искусство

Указом Президента 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Редакция «Красного знамени» начинает новый проект, посвященный людям, воспитывающим новое поколение.

Образцовый ансамбль скрипачей «Веселый смычок».

Ю. Г. Прокофьева.



Круглая дата

Завтра, 27 января, педагог ДШИ № 1 города Ельца и основатель скрипичного ансамбля «Веселый смычок» Юлия Германовна Прокофьева отметит 30 лет своей профессиональной деятельности. Праздничный концерт состоится в 17 часов в зале ЕГКИ им. Хренникова на ул. Октябрьской, 132. Прийти, поздравить и послушать выступление замечательного педагога и коллектива сможет каждый желающий, вход бесплатный.

Лучший преподаватель

ДШИ 2022 года

В начале января в липецком Доме мастера состоялся новогодний прием лауреатов областных премий в сфере искусства. Звания «Лучший преподаватель Детской школы искусств — 2022» в номинации «Музыкальное искусство» удостоена наша Ю. Г. Прокофьева.

Ее путь в педагогику начинался после окончания 8 классов средней школы № 24 и 9 классов музыкальной школы № 3. Девушка продолжила обучение в липецком музучилище. А в 1992 г. Ю. Г. Прокофьева пришла работать в елецкую музыкальную школу.

В начале музыкальной карьеры она и не думала, что свяжет судьбу с педагогикой. Но заведующий струнно-смычковым отделением Липецкого музыкального училища Семен Петрович Острер заметил талант и потенциал ученицы и не дал свернуть с верного пути.

— Конечно, в начале преподавательской деятельности опыта недоставало, — признается Юлия Германовна.

Но потребность к саморазвитию, пример других наставников, старания и первые успехи ее учеников постепенно увлекли, дали толчок к пониманию важности избранной профессии.

Идея созидания

Для того чтобы заинтересовать учащихся и мотивировать их выступлениями на сцене, тринадцать лет назад Ю. Г. Прокофьева создала скрипичный ансамбль «Веселый смычок». В советские времена детей на скрипку отбирали только с идеальным музыкальным слухом еще в детском саду. Так было и с нашей героиней. Сейчас же стандарты изменились, каждый может попробовать себя в любом направлении музыкального искусства, и это замечательно. Но в то же время солистом каждый учащийся стать не может в силу природных способностей, а вот играть в ансамбле под силу любому прилежному юнцу.

Юлия Германовна распределяет партии среди детей по возможностям каждого ребенка, иногда пишет их сама для самых маленьких участников коллектива. Играют в нем юные ельчане от 7 до 15 лет, причем многие из них очень успешно выступают сольно.

— Попасть к нам в класс легко, беру всех, но вот обучаться у меня непросто, — говорит Ю. Г. Прокофьева.

Сейчас в ее классе занимается больше 20 детей. А ее выпускники продолжают музыкальный путь по-разному. Есть те, кто не идет дальше по специальности, но на всю жизнь остается благодарен педагогу за приобщение к искусству. Есть и те, кто не бросает занятий на скрипке, совершенствует свои навыки. Например, бывшая ученица Лана Логуа продолжила обучение, закончив Липецкий колледж им. К. Н. Игумнова, и сейчас работает в Государственном камерном оркестре Республики Абхазия.

Анастасия Ефремова в 2022 году стала лауреатом III степени самого престижного общероссийского конкурса «Молодые дарования России» и тоже планирует в дальнейшем связать свою жизнь с музыкой.

Нужны талантливые дети

и талантливые родители!

Помимо усердной работы с подопечными, внимание педагога направлено и на родителей юных музыкантов.

Скрипка — один из сложнейших инструментов, и часто самому ребенку непросто осознать, понять и запомнить многие вещи, поэтому на начальных этапах, особенно во время домашних репетиций, необходима помощь мам и пап.

— Бывало, что ребенок приходит без тонкого музыкального слуха и чувства ритма, но благодаря трудолюбию родителей и самого ученика слух развивался и малыш делал заметные успехи, — отмечает талантливый педагог.

Впрочем, среди детей не редкость настоящие таланты. Например, в классе у Юлии Германовны обучается девочка, которая пришла сюда в 3 года. Маша Быкова оказалась на уроке старшей сестры случайно — маме не с кем было оставить ребенка в тот день. Сейчас Марии 7 лет, она играет на уровне взрослых учащихся и выступает на всех серьезных мероприятиях.

— Так что в моем классе нет ни возрастных критериев, ни жесткого отбора по способностям, — подчеркивает наставник.

«Веселый смычок»

В 2017 году ансамблю «Веселый смычок» присвоено звание образцового. В то время Ю. Г. Прокофьева работала в ДШИ № 3, и не случайно именно тогда школа стала победителем общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств». В этом есть вклад и Юлии Германовны.

На протяжении многих лет ее учащиеся представлены на Доске почета «Юные дарования Ельца». Они участвуют в конкурсах и фестивалях, побеждают в молодежных Дельфийских играх, завоевывают медали различных творческих состязаний, становятся стипендиатами Липецкой области. Например, в этом году таких пятеро.

Одной из недавних побед коллектива стало первое место в региональном конкурсе «Признание», который проводился управлением культуры и туризма Липецкой области. Ельчане здесь выиграли в номинации «Лучший инструментальный коллектив».

Образцовый ансамбль «Веселый смычок» ежегодно участвует в проекте художественного руководителя и дирижера московского камерного оркестра «Времена года», заслуженного артиста России Владислава Булахова «Юные таланты России», благодаря чему успешно выступает с этим оркестром на одной из лучших сцен мира в малом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

В конце 2022 года елецкий ансамбль был отобран экспертным советом международного Благотворительного фонда Владимира Спивакова в проект «Свет надежды» (реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив) и 4 декабря удостоился чести выступать в столичном концертном зале «Зарядье».

Для видеозаявки Юлия Германовна выбрала произведения Т. Н. Хренникова. Как потом призналась директор фонда Спивакова Екатерина Романовна Ширман, ее впечатлило исполнительское мастерство юных ельчан. К тому же Ширман с мужем хорошо знакомы с семьей нашего земляка-композитора и посчитали должным пригласить талантливый коллектив для участия в проекте в память о Тихоне Николаевиче.

Достаточно услышать

один раз

Ансамбль «Веселый смычок» выступает на различных площадках города, на праздниках и творческих мероприятиях. Возможно, вы уже видели этот очаровательный коллектив, который выделяется не только чистым звуком пронзительных скрипок, но и своим ярким видом.

Девочки всегда одеты в длинные юбки разных цветов, а у мальчиков яркие галстуки. Эта музыкальная радуга радует глаз зрителей, дарит положительные эмоции.

Необычные наряды придумала и шьет своим ученикам сама педагог. Ю. Г. Прокофьева не только наставник, но и яркий, одаренный и влюбленный в свою работу человек.