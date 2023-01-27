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Спорт

Учеба, спорт и труд рядом идут

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Коллектив АО «Энергия», без всякого сомнения, — флагман электрохимической отрасли не только города и области, но и России. Предприятие по производству источников тока в силу мудрой и успешной хозяйственной политики, а также и умелой организации производства без серьезных потрясений переживает бремя экономических санкций стран ЕС и США. Сложный 2022 год завод завершил, успешно выполнив все заказы и контракты партнеров, в том числе и гособоронзаказ, за что получил благодарность потребителей. А еще АО «Энергия» завоевало престижные награды и продолжило поддержку спорта, в том числе и детского. И оказалось, что эти факты крепко взаимосвязаны.

Наставник —
АО «Энергия»

Региональный конкурс «Лучшие практики наставничества» проходит в Липецкой области с 2019 года среди предприятий — участников национального проекта «Производительность труда». Коллектив АО «Энергия» победил в номинации, связанной с профориентационной работой со школьниками.
На предприятии считают, что структура подготовки квалифицированных кадров пока еще не в полном объеме удовлетворяет потребности отечественного производства, реализующего инновационные проекты. Особенно это касается инженерных и рабочих специальностей. К тому же у выпускников школ при поступлении в вузы довольно смутные представления о задачах, стоящих перед специалистами технических отделов современных предприятий, не говоря уже о навыках практической работы. Эти пробелы и призван устранить проект АО «Энергия» «Школа — предприятие».
Он нацелен на создание единого пространства на основе взаимодействия образовательных организаций и завода по вопросам обучения востребованным техническим специальностям. Иными словами, дабы завод вкладывает силы и средства ради того, чтобы ребята еще в школе познакомились с трудом рабочих и инженеров, попробовали овладеть профессиональными навыками, дабы понять, готовы ли они выбрать эту дорогу во взрослой жизни или им лучше пойти другим путем.


Завод и школа

Сегодня проект АО «Энергия» «Школа — предприятие» реализуется в Елецком районе и в городской школе № 24. У наших соседей с помощью средств завода создан учебно-производственный класс, разработана и успешно внедряется специальная общеразвивающая программа. Например, в 6 — 8-х классах ребята (и девочки тоже) обучаются основам ручной обработки металла, в 9 — 11-х классах работают на фрезерных и токарных станках, специально приобретенных АО «Энергия» для таких занятий.
В рамках сотрудничества с управлением образования Ельца и СШ № 24 заводом закуплено и передано школе более 600 единиц различного инструмента и оборудования, что позволяет учащимся овладевать азами слесарного, фрезерного и токарного дела.
И городские, и сельские школьники — частые гости на предприятии, где для них проводятся экскурсии, знакомят с условиями труда и быта, уровнем зарплат, возможными перспективами роста. Ребята также встречаются со специалистами, представителями ведущих профессий и даже участвуют в конкурсах профмастерства.
Вклад в будущее

По твердому убеждению руководства предприятия, все эти затраты и усилия — вклад в будущее завода, его перспективное развитие. Впрочем, первые итоги уже есть: несколько парней из школы села Каменского Елецкого района, где действует учебно-производственный класс, получили свидетельства областного центра поддержки одаренных детей «Стратегия», а один из выпускников обучается по направлению АО «Энергия» в Липецком техническом университете на факультете «Машиностроение».
Безусловно, подобный уникальный опыт, направленный на раннее профессиональное определение школьников, не мог не привлечь внимание организаторов регионального конкурса «Лучшие практики наставничества». Закономерный итог — победа в нем заводчан, хотя в АО «Энергия» возятся со школьниками не ради регалий. Предприятие уже сегодня серьезно озабочено собственным будущим и делает ставку на подрастающее поколение.
Спортивные традиции крепки

Коллектив АО «Энергия» удивительным образом сочетает решение сложных научно-производственных задач и внимание к сферам, на первый взгляд, не имеющим прямого отношения к выпуску химических источников тока. Это, например, касается развития физкультуры и спорта.
Забота руководства АО «Энергия» о здоровом образе жизни выливается в проведение различных соревнований. Вот почему костяк городской сборной, участвующей в областной спартакиаде трудящихся, составляют электрохимики. В этом плане на заводе есть на кого равняться. Например, на сотрудника службы сбыта Л. Н. Арнаутову — она одна из обладателей золотого значка ГТО.
С таким вниманием к спорту здесь ну никак не могли забыть важную и славную дату в истории предприятия — в конце прошлого года исполнилось 70 лет заводской футбольной команде.
Легендарная команда

В далеком 1952 году электрохимики из футбольного коллектива под названием «Электрик» стали абсолютными победителями и обладателями Кубка Орловской области (Елец тогда входил в ее состав), причем не только по футболу, но и хоккею с мячом! Уникальный, похоже, единственный случай в регионе.
Ельчане повторили достижение прославленного спортсмена и тренера Всеволода Боброва, одинаково талантливо игравшего в футбол и в хоккей.
На елецком заводе нашли фотографии того легендарного состава команды. Старожилы помнят многих их тех, кто приносил славу предприятию не только в цехах, но и на спортплощадках.
К примеру, начальника отдела кадров П. Синякина, который по совместительству еще и тренировал своих товарищей.
Кстати сказать, электрохимики практически постоянно удерживали звание лучших: в 54—55-х годах ельчане становились серебряными призерами уже Липецкой области, в архиве предприятия есть фото команды — участницы чемпионата России по хоккею с мячом 1957 года. А среди футболистов этого же года на фото можно видеть совсем еще молодого будущего члена сборной СССР по футболу, одного из лучших советских форвардов Олега Копаева…
Поддержка
спорта

Отметить 70-летие прославленной команды в АО «Энергия» решили турниром по мини-футболу среди мальчишек 2008 — 2009 годов рождения. Участвовали не только ельчане, но и гости из Чаплыгина. Играли в спортзале АО «Энергия», победила команда «Ельчанин-Энергия» под руководством тренера Ю. А. Киселева. Представители завода В. М. Иванов и В. В. Новоселов вручили мальчишкам и тренерам призы и подарки.
Внимание к развитию детского спорта на заводе проявляют давно и серьезно. Сегодня в отремонтированном спортзале АО «Энергия» свой опыт и мастерство передает юному поколению Юрий Александрович Киселев, известный ельчанам как руководитель ФК «Елец», сам в прошлом футболист. Здесь же проводятся многочисленные соревнования, предприятие традиционно поощряет отличившихся ребятишек.
Распахнуты двери заводского спортзала и для секции бокса. Будущих чемпионов тут тренирует не менее известный Н. П. Бурлаков, подготовивший за более чем 40 лет работы немало мастеров спорта.
Безусловно, электрохимики понимают: детские физкультура и спорт — это, в первую очередь, здоровье будущих поколений горожан и, как знать, возможно, новых работников предприятия. Ведь подростки, постоянно занимающиеся здесь, так или иначе видят и знают о работе крупнейшего в стране завода, его значении, возможностях, перспективах. И это тоже одна из форм проф­ориентации.

В ТЕМУ:

Проект АО «Энергия» «Школа — предприятие» созвучен программе ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее». Она реализуется в Липецкой области в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». В нем принимают участие учащиеся 6 — 11-х классов общеобразовательных школ региона. «Ранняя профориентация и правильный выбор профессии определяют будущее детей», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Георгиевич Артамонов.

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