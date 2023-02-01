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Самбо – наш национальный, русский вид спорта

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Несколько всероссийских турниров по самбо готовится провести Липецкая область. Об этом сообщил руководитель региона Игорь Артамонов. Сегодня он обсудил развитие этого вида с порта с президентом Всероссийской федерации самбо Сергеем Елисеевым.

В ходе встречи достигнуты договорённости о проведении в регионе турниров всероссийского масштаба и уровня Центрального федерального округа. Для этого в регионе созданы необходимые условия. В ближайшее время появится ещё одна площадка – школа борьбы в Елецком районе. На её открытие губернатор пригласил президента Всероссийской федерации самбо. Сергей Елисеев принял приглашение и дал высокую оценку развитию этого вида спорта в регионе.

«Самбо – наш национальный, русский вид спорта. В Липецкой области его любят и готовят хороших спортсменов. Фильм «Звёзды из колодца» в рамках Всероссийского проекта «Киноуроки в школах России» про мальчика-самбиста снимали именно у нас. А недавно мы присоединились к проекту «Zа самбо» – будем открывать секции в школах, планируем провести Школьную лигу самбо», – сказал губернатор Игорь Артамонов.

Сегодня в Липецкой области работают семь отделений самбо. Количество занимающихся – почти 1700 человек. Этот вид спорта поддерживается региональным правительством. В 2023 году на развитие самбо в Липецкой области выделено более 25 млн рублей. 

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