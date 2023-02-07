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Наращиванию экспорта в регионе уделяется особое внимание

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Российская делегация во главе с министром экономического развития Максимом Решетниковым, а также представителем Липецкой области в составе посетила с рабочим визитом Республику Таджикистан. Первый вице-президент Липецкой торгово-промышленной палаты, начальник центра поддержки экспорта Липецкой области Василий Гольцов возглавил рабочую группу по производственной кооперации Российско-Таджикистанского делового совета.

Во время визита состоялся ряд двусторонних встреч, в ходе которых стороны обсудили вопросы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также проведения Инвестиционного форума, который состоится в начале марта в Душанбе. Липецкая область стала одним из наиболее эффективных регионов по сотрудничеству с Таджикистаном, выстроив особые торгово-экономические отношения с Согдийской областью. «Наращиванию экспорта в регионе уделяется особое внимание. Липецкая область имеет значительный потенциал в этой сфере. Наши компании выпускают много качественной продукции, которая достойна широкого внимания и продвижения», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.

Как сообщили в центре «Мой бизнес», липчане активно налаживают деловые, культурные и туристические связи с Республикой Таджикистан. Менее чем за год удалось реализовать ряд совместных проектов, состоялись взаимные деловые миссии. Кроме того, между Липецком и Худжандом был подписан документ о сотрудничестве. Успешный опыт Липецкой области, масштабируемый на другие российские регионы, даст дополнительный импульс к дальнейшему развитию сотрудничества бизнес-сообществ России и Таджикистана. Региональный центр поддержки экспорта, входящий в структуру центра «Мой бизнес», проводит большую работу, способствующую расширению рынков сбыта производителей Липецкой области. «Сегодня вектор движения наших экспортеров ориентирован на восток, так как именно в этом направлении развитие международной производственной кооперации стабильно и надежно», – отметил Василий Гольцов.

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