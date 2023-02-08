Полторы тысячи раз жаловались липчане на холод в квартирах

В Госжилинспекцию Липецкой области с начала отопительного сезона поступило около 1,5 тысячи жалоб. Это не так уж и много в сравнении с прошлыми годами. Тем не менее, и. о. руководителя ГЖИ Юрий Букреев прокомментировал ситуацию в прямом эфире Центра управления регионом.

По словам Букреева, во всех заявлениях липчан указывается, что в квартирах просто холодно без указания причин и каких-либо подтверждений температурных данных. Поэтому сотрудники инспекции в обязательном порядке проводят проверки по каждой жалобе. Понятие «холодно», согласно законодательству, – это когда температура ниже +18 градусов, а в угловых комнатах – меньше +21. Если теплее, то жалобу признают необоснованной, и таких случаев немало.

Если всё-таки действительно холодно, то это вызвано тремя причинами. Первая, когда энергокомпания подаёт в дом отопление с температурой ниже установленного норматива. В таких случаях наказывается ресурсоснабжающая организация. Её уже дважды привлекали к административной ответственности этой зимой.

Вторая причина холодных радиаторов часто заключается в неумении управляющей компании наладить теплоснабжение надлежащим образом. Были случаи, когда из системы отопления не стравливали воздух, в трубах стояка образовались «пробки», и тепло просто не доходило до некоторых квартир.

Третья причина кроется в нерадивости самих жильцов, не утепляющих своё жильё, продуваемое всеми ветрами. Это приводит к тому, что отапливаются не квартиры, а улица. Также зафиксированы факты грубого вмешательства липецких «кулибиных» в конструкции теплоснабжения. Некоторые додумались до того, что сделали в комнатах тёплые полы. Но подогреваемые не электричеством, а горячей водой из отопительной системы. В результате в такой квартире жарко, а в остальных – холодно.

По словам Юрия Букреева, жильцы довольно часто поступают неправильно, обращаясь сразу в Госжилинспекцию. Первый шаг в решении проблемы – это поход в обслуживающую дом управляющую компанию. Именно там должны разобраться в причинах холодных батарей и принять меры. Если же коммунальщики не захотят решать проблему, можно обратиться в ГЖИ.

У инспекции есть немало рычагов заставить работать управляющую компанию. Первая мера – предостережение. Как правило, проблемы устраняются в считанные дни или даже за пару часов.

Если же директора управляшек не реагируют на предписания инспекции, компании грозит штраф. Заплатив 250 тысяч рублей, их директора начинают заставлять работать своих подчинённых очень оперативно и до второго штрафа дело не доходит.

Но бывают случаи, когда ни предостережения, ни денежные штрафы не действуют. Тогда нужно кардинальное решение – смена управляющей компании. За последнее время в Липецкой области собственники жилья уже более сотни многоквартирных домов по собственной инициативе сменили старые управляшки на новые. И жалоб больше нет. Ни с отоплением, ни с оказанием других коммунальных услуг.

Бытовой комфорт липчан зависит, в первую очередь, от работы обслуживающих их дома управляющих компаний или ТСЖ. А их деятельность – от активности жильцов. Если они не сидят сложа руки, а интересуются происходящим в доме, вникают в работу коммунальщиков, контролируют их и, если требуется, ставят на место, то жалоб на их работу, как правило, не бывает. Если же всё брошено на самотёк, то проблемы будут накапливаться как снег на горе, который рано или поздно станет несущейся лавиной.

В Липецкой области есть коммунальные фирмы, взявшие в управление большой жилой фонд, но оказавшиеся неспособными справиться с огромным объёмом работы. В результате страдают жильцы многоэтажек, не проявляющие инициативы по смене компании. И лавина проблем может накрыть их в любую минуту.

– Чтобы этого не допустить, нужно вовремя сменить управляющую компанию. Эта процедура перестала быть сложной. Необходимо решение большинства собственников жилья – 50% + 1 голос. Но для этого не надо собираться всем жильцам во дворе. Общее собрание можно провести на сайте ГИС ЖКХ. Все необходимые рекомендации и документы для этого есть в интернете на страничке Госжилинспекции Липецкой области, – рассказал Юрий Букреев.