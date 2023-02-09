«Альфа-Банк» открыл первый phygital-офис в Ельце

В рамках развития сети «Альфа-Банк» открывает офисы в формате phygital* в новых городах. Елец стал вторым городом после Липецка, где открылся офис нового формата Альфа-Банка в Липецкой области.

Офис расположен в исторической части города по улице Мира в доме № 133 среди кафе и небольших торговых предприятий. Офис не похож на классическое отделение банка, и его пространство организовано в свободной планировке, которое напоминает больше коворкинг или уютное кафе, где клиенты располагаются в удобных мягких креслах за круглыми столиками. Здесь нет стоек, стационарных компьютеров, проводов и громоздких принтеров, а также вы не увидите рекламных плакатов и листовок. О том, что это «Альфа-Банк», напоминает только вывеска над входом и значки на стильных костюмах сотрудников. Современный офис буквально наполнен светом и воздухом, а профессиональные сотрудники готовы решить любые финансовые вопросы.

«Открытие офиса стало долгожданным событием в Ельце. Еще недавно нашим клиентам приходилось приезжать в наши офисы в Липецк для решения сложных вопросов, а теперь мы ждем всех в новом современном офисе, в котором органично совмещаются цифровые сервисы и приятное общением с профессиональными сотрудниками. Для жителей Ельца теперь доступны самые популярные наши продукты — бесплатная Альфа-карта с кэшбэком и легендарная бесплатная кредитная карта 365 дней без процентов. Для предпринимателей гибкие тарифы и кредитные предложения», — рассказал региональный управляющий Алина Маренкова.

* phygital — от английского physical и digital, сочетание цифровых и физических каналов.

«Альфа-Банк» — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет более 1 млн корпоративных клиентов и 22 млн физических лиц.

«Альфа-Банк» развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 510 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27900 своих и партнерских банкоматов.

По итогам 2021 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABHFinancial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании составили $75,9 млрд, совокупный кредитный портфель — $52,0 млрд, акционерный капитал — $10,6 млрд. Чистая прибыль — $1,6 млрд.

Рекламодатель АО «Альфа-Банк»