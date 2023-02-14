новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Новости области

В Липецкой области есть отличные площадки для размещения сборочного производства

0 0

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в ходе визита в Республику Беларусь провёл ряд встреч и посетил крупное предприятие по производству бытовой техники. Подводя итоги работы в Минске, руководитель региона отметил, что Липецкая область интересна белорусским коллегам и как импортёр их продукции, и как поставщик своих товаров.

«Коллег многое заинтересовало. У нас большие планы по развитию деловых связей с Республикой Беларусь», – прокомментировал губернатор.

Состоялась встреча с министром финансов Беларуси Юрием Селиверстовым. Обсуждали планы по дальнейшему наращиванию объёмов товарооборота и по реализации совместных проектов.

Затем Игорь Артамонов и первый заместитель министра промышленности Беларуси Александр Огородников посетили крупное предприятие по производству бытовой техники «Атлант». Продукция очень хорошо известна в России. Компания сотрудничает с Липецкой областью. Губернатор сообщил, что регион планирует развивать промышленную кооперацию с предприятием.

В Минпроме Беларуси Игорь Артамонов представил инвестиционный потенциал региона. «В Липецкой области есть отличные площадки для размещения сборочного производства. Действуют привлекательные условия для инвесторов, мы серьёзно занимаемся кадрами – готовим специалистов, которые нужны предприятиям, предлагающим высокую заработную плату», – отметил губернатор. 

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Будем стараться строить крытые теннисные корты

Развитие плавания в Липецкой области Игорь Артамонов обсудил…

Работая вместе, мы сможем многое сделать для развития наших…

Выиграть было непросто, но мы смогли

Без внимания не остаётся ни один запрос наших военнослужащих

1 из 76
Новости ВРФ