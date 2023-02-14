Именно с белорусской компанией мы возрождаем площадку Липецкого тракторного завода

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов находится с официальным визитом в Республике Беларусь. Это государство на протяжении последних лет является ведущим торговым партнером Липецкой области среди стран СНГ и входит в пятерку крупнейших внешнеторговых партнёров региона.

Игорь Артамонов провёл встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Беларусь Борисом Грызловым. «Обсудили вопросы взаимодействия нашего региона и белорусских коллег в условиях экономических санкций. Особенно это касается импортозамещения. Именно с белорусской компанией мы возрождаем площадку Липецкого тракторного завода», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Далее в программе у губернатора посещение завода бытовой техники «Атлант». Липецкая область готова выстраивать с компанией кооперационные цепочки. Также запланированы встречи в министерствах финансов и промышленности Беларуси.