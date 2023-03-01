Сотрудники Госавтоинспекции, которые регулярно проводят профилактические встречи со студентами Липецкого медицинского колледжа, одно из последних занятий посвятили безопасному поведению на трассах в межсезонье. Завершение зимнего периода имеет свои особенности, влияющие на состояние дорожного движения, сообщили в Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области.

Автоинспекторы проинформировали будущих медиков о ситуации с дорожно-транспортным травматизмом в областном центре и обратили особое внимание на способы, позволяющие избежать дорожной трагедии. Они призвали ребят в вечернее и ночное время обязательно использовать световозвращающие элементы, переходить проезжую часть только по переходам. Кроме того, с наступлением тепла будут массово использоваться велосипеды, мопеды, скутеры и другие средства индивидуальной мобильности, поэтому нужно знать правила их безопасного использования.

Предотвращение аварийности, сведение к минимуму тяжести последствий ДТП – в числе приоритетных задач, которые решаются в регионе по поручению губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. «Повышение уровня безопасности на дорогах – общая цель, к которой необходимо стремиться с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств», – подчеркнул губернатор.

Студенты медколледжа – одни из самых активных участников различных профильных конкурсов, которые организует Госавтоинспекция при поддержке педагогов. Получая базовое образование, будущие медики имеют возможность совершенствоваться в оказании первой помощи пострадавшим в дорожных авариях. Автоинспекторы посоветовали молодым людям быть готовыми к экстремальным ситуациям, и в то же время стать примером законопослушного поведения на трассах для других участников дорожного движения. Профилактические занятия сотрудники Госавтоинспекции проводят и в других образовательных организациях Липецка.