Дом культуры в селе Нижний Воргол Елецкого района сдан в эксплуатацию. Он строился в рамках нацпроекта «Культура». Стоимость работ составила 38,2 млн рублей. Из них из федерального бюджета выделено 22,3 млн рублей. В здании разместили зрительный зал на 200 мест, библиотеку и гримёрные. Жители села уже посещают занятия в различных кружках в новом Доме культуры. Торжественное открытие состоится весной после завершения благоустройства территории.

В начале этого года в Липецкой области в рамках нацпроекта «Культура» был торжественно сдан ДК в селе Спешнево-Ивановское Данковского района. Всего с 2019 по 2022 годы в Липецкой области построено восемь домов культуры.

«Уверен, что новый Дом культуры будет востребован у жителей и даст местным талантам возможности для реализации интересных творческих идей и проектов, – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Важно, чтобы культурная жизнь в районах не угасала, чтобы сельские территории всесторонне развивались».