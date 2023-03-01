Качество дорог является показателем благополучия

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» поможет привести в порядок в 2023 году 24,5 км региональных трасс Грязинского района.

Уже заключены контракты на ремонт 10 км автодороги Липецк – Грязи – Песковатка. Из-за большой нагрузки на участке от дамбы до особой экономической зоны верхний слой выполнят из щебеночно-мастичного асфальтобетона, а обочины укрепят не щебнем, а асфальтобетонной крошкой. Подрядчик также отремонтирует остановки, восстановит пешеходную дорожку и заасфальтирует съезды.

Серьезный ремонт ждет дорогу Сошки – Карамышево. Ее приведут в порядок по всей длине – это более 9 км. В двух крупных сельских поселениях, которые соединяет трасса, числится более 3500 жителей, не считая дачников и отдыхающих. Села расположены в лесном массиве, в котором находятся два природных зоологических заказника – Яманский и Колодецкий, ландшафтно-биологический памятник природы «Озеро Моховое». И в Карамышево, и в Сошках есть школы и медицинские учреждения.

Также в плане на этот год – пятикилометровая автодорога Коробовка – Падворки. Ее построили около 40 лет назад, покрытие давно требует замены. В Падворках, Коробовке и соседней деревне Дебри расположено около 300 домохозяйств, зарегистрировано примерно 800 человек. По дороге пролегает маршрут школьного автобуса и путь к местной больнице.

Помимо ремонта региональных дорог в Грязинском районе продолжится строительство Восточного обхода. Две двухуровневые развязки и 8 км новой трассы уже готовы. Теперь между селами Каменное и Ярлуково будут возводить мост через Матырское водохранилище и прокладывать 4,2 км нового полотна, чтобы замкнуть транспортное кольцо вокруг Липецка.

В городе Грязи по нацпроекту отремонтируют 3,5 км улицы Орджоникидзе и закончат реконструкцию моста через реку Матыра. В девяти сёлах на субсидии из областного бюджета приведут в порядок 8 км улиц.

В самом густонаселенном районе Липецкой области – Грязинском – по нацпроекту с 2019 года отремонтировали более 65 км региональных трасс. В целом за этот период в регионе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» приведено к нормативу 1244 км региональных дорог и 154 км уличной сети в Липецке, Ельце и городе Грязи. «Качество дорог является показателем благополучия и уровня развития территории. Хорошие транспортные магистрали – это комфорт жителей, безопасность, доступность объектов социальной, культурной сферы, а также важная составляющая развития экономики, поскольку любому предприятию, как минимум, требуется доставка сырья и вывоз продукции. Инвестиции в дорожное строительство и развитие транспортной инфраструктуры – это стратегически важное вложение», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.