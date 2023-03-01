Проект Министерства культуры России по сохранению аварийных объектов культурного наследия «Консервация» помог законсервировать 12 памятников архитектуры в Липецкой области. Федеральный бюджет на эти цели выделил более 117 млн рублей. В частности, на оригинальной классической церкви Иоанна Предтечи в селе Ивановка Добринского района установили временную кровлю, отремонтировали кирпичную кладку, обработали деревянные конструкции от гниения и возгорания, законсервировали оконные и дверные проёмы. В единственном в Липецкой области храме стиля рококо – в Покровской церкви в усадьбе Репец Задонского района – провели укрепление и реставрацию стен, нанесли на деревянные конструкции огнебиозащитные составы, установили консервационную крышу и укрепления для верхней части строения. Также работы включали разбор завалов от обрушенных конструкций, очистку, укрепление цоколя и закрытие контура. Это позволит предотвратить разрушение зданий до дальнейшей полноценной реставрации, сообщили в управлении по охране объектов культурного наследия Липецкой области.

В 2023 году федеральный проект получил продолжение – в регионе законсервируют ещё шесть памятников. В списке – Покровская церковь XVIII века в селе Покровское-Одоевщино Данковского района, восточный и западный флигель усадьбы в селе Баловнево Данковского района, Ильинская церковь XVII века в лебедянском Троицком монастыре, Успенская церковь в Ельце и Троицкая церковь в селе Талица Елецкого района. «Эти объекты являются достоянием края и достойны стать точками притяжения туристов. Но нужно либо полностью их восстановить, либо уберечь от дальнейшего разрушения. Первый путь намного затратнее, но у региона есть опыт привлечения инвесторов с предоставлением им возможности дальнейшего использования объектов в туристической индустрии. Есть надежда, что эта практика получит свое распространение», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.