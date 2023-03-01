новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Новости области

Эти объекты являются достоянием края

0 2

Проект Министерства культуры России по сохранению аварийных объектов культурного наследия «Консервация» помог законсервировать 12 памятников архитектуры в Липецкой области. Федеральный бюджет на эти цели выделил более 117 млн рублей. В частности, на оригинальной классической церкви Иоанна Предтечи в селе Ивановка Добринского района установили временную кровлю, отремонтировали кирпичную кладку, обработали деревянные конструкции от гниения и возгорания, законсервировали оконные и дверные проёмы. В единственном в Липецкой области храме стиля рококо – в Покровской церкви в усадьбе Репец Задонского района – провели укрепление и реставрацию стен, нанесли на деревянные конструкции огнебиозащитные составы, установили консервационную крышу и укрепления для верхней части строения. Также работы включали разбор завалов от обрушенных конструкций, очистку, укрепление цоколя и закрытие контура. Это позволит предотвратить разрушение зданий до дальнейшей полноценной реставрации, сообщили в управлении по охране объектов культурного наследия Липецкой области.

В 2023 году федеральный проект получил продолжение – в регионе законсервируют ещё шесть памятников. В списке – Покровская церковь XVIII века в селе Покровское-Одоевщино Данковского района, восточный и западный флигель усадьбы в селе Баловнево Данковского района, Ильинская церковь XVII века в лебедянском Троицком монастыре, Успенская церковь в Ельце и Троицкая церковь в селе Талица Елецкого района. «Эти объекты являются достоянием края и достойны стать точками притяжения туристов. Но нужно либо полностью их восстановить, либо уберечь от дальнейшего разрушения. Первый путь намного затратнее, но у региона есть опыт привлечения инвесторов с предоставлением им возможности дальнейшего использования объектов в туристической индустрии. Есть надежда, что эта практика получит свое распространение», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Губернатор Липецкой области И. Г. Артамонов вречил награды…

Липецкцемент вложит в развитие областного центра около 50…

Чаплыгин с каждым годом становится красивее и комфортнее

Мы продолжим расширять географию торгово-экономического…

Качество дорог является показателем благополучия

1 из 89
Новости ВРФ