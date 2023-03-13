С 13 марта по 13 апреля в городах России пройдут полуфиналы конкурсов «Лига Лекторов» и «Школьная Лига Лекторов»

В десяти городах России впервые пройдут очные полуфиналы конкурсов «Лига Лекторов» и «Школьная Лига Лекторов», организованных Российским обществом «Знание». Победители дистанционного этапа конкурса — 400 взрослых лекторов из 77 регионов и 100 юных полуфиналистов из 46 регионов — выступят перед открытой аудиторией в каждом федеральном округе.

Впервые в полуфинале примут участие юные лекторы, для которых конкурс стартовал только в прошлом году. Совмещенная программа нового этапа «Лиги Лекторов» и «Школьной Лиги Лекторов» будет насыщенной для зрителей, которые хотят получить новые знания. 10 крупных городов будут принимать полуфиналистов на своих площадках: Ставрополь, Сочи, Луганск, Владивосток, Екатеринбург, Красноярск, Москва, Тула, Санкт-Петербург и Казань. Каждый из 400 взрослых лекторов и 100 юных просветителей будет выступать в городе, который находится ближе к его месту жительства. На этот раз оценивать мастерство конкурсантов будут зрители. Слушателям предстоит присвоить баллы за ораторское мастерство, доступность изложения материала, увлекательность, актуальность темы лекции выступающих. Учитываются голоса всех зрителей – и очных, и онлайн. Присоединиться к мероприятию сможет любой желающий – для этого нужно зарегистрироваться по ссылке: «Лига Лекторов» и «Школьная Лига Лекторов».

Претенденты на звание лучшего лектора продемонстрируют навыки публичного выступления, прочитают перед аудиторией яркую лекцию на 15-20 минут. Участники представят лекции, затрагивающие самые различные темы: профориентация, экология, ЗОЖ, спорт, профилактика заболеваний, волонтерство, медицина, информационные технологии, искусственный интеллект, космонавтика, математика, психология, право и юриспруденция, педагогика, культура, архитектура, кино, изобразительное искусство, музыка, театр и другие.

Расписание полуфиналов в городах России, а также онлайн-трансляция и записи выступлений полуфиналистов будут доступны в сообществе Российского общества «Знание» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/znanierussia, а также на сайте проекта «Лига Лекторов» https://www.znanierussia.ru/ligalektorov и проекта «Школьная Лига Лекторов» https://shkolnayaligalektorov.znanierussia.ru/.

По итогам полуфинала будут определены 100 финалистов «Лиги Лекторов» и 50 финалистов «Школьной Лиги», из которых на решающем этапе выберут лучших лекторов страны. Победители войдут в пул спикеров Российского общества «Знание» и будут участвовать в его мероприятиях, а также получат денежные призы на развитие собственных просветительских проектов.

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