Р. В. Гольтяева: «Социальная направленность — основа нашей работы»

Николай СЫРОМЯТНИКОВ

В минувшем году Елецкий городской суд рассмотрел 2326 гражданских и административных дел (1994 — с вынесением решений). Подавляющее количество исковых требований (86%) удовлетворены. Важно отметить тенденцию последних нескольких лет: процент удовлетворяемости исков растет.

В интервью с председателем Елецкого городского суда Р. В. Гольтяевой журналист «Красного знамени» побеседовал с Риммой Васильевной о социальной направленности и отдельных аспектах работы судебного органа, о людских предубеждениях по поводу нее и проблемах, существенно осложняющих отправление правосудия.

Председатель Елецкого городского суда Р. В. Гольтяева.

Когда закон

дает право

— Социальная направленность работы Елецкого городского суда: в чем она выражается?

— Как вы уже заметили, практически по всем категориям рассмотренных гражданских и административных дел удовлетворяемость исковых требований максимальная: городской суд закрепляет за гражданами права, положенные им по закону. Меняется законодательство, вводятся новые нормы, какие-то теряют силу — у людей появляются правовые возможности улучшить качество своей жизни, и наш долг этому способствовать.



Правосудие, дружественное семье и детям

— Участники судебных процессов — не только взрослые, но и дети. Ювенальные технологии — тоже часть работы городского суда…

— С 2008 года городской суд активно занимается развитием правосудия, дружественного семье и детям — мы так эту процедуру называем. Термин «ювенальные технологии» решили не использовать: у обывателей он почему-то ассоциируется с чем-то плохим, даже антиправославным. Убеждена: подобное отношение — от незнания аспектов такого рода работы, в ней ведь много хорошего.

В Елецком городском суде есть специально оборудованный зал, интерьер, освещение и мебель которого способствуют благоприятной, комфортнойобстановке. В нем рассматриваются дела с участием детей, как гражданские и административные, так и уголовные. Важно отметить , что уголовные дела, рассмотренные судом с участием несовершеннолетних, за последние несколько лет имеют очень низкий рецидив — повторные совершения преступлений подростками, прошедшими у нас процедуру правосудия, дружественного семье и детям, крайне редки. С несовершеннолетними, попавшими в трудную жизненную ситуацию (на нашем учете 40 подобных семей), проводим самые разные мероприятия, в том числе, с участим приглашенного психолога — утренники, чаепития, профилактические мероприятия, мастер-классы, дарим подарки. В оздоровительные лагеря их устраиваем, обращаемся в различные инстанции для оказания поддержки.



О медиации

— Как в Елецком городском суде обстоят дела с применением медиативных технологий?

— В Липецкой области Елецкий городской суд в лидерах по эффективному применению процедуры медиации (форма альтернативного урегулирования споров с участием третьей, нейтральной, беспристрастной, не заинтересованной в конфликте стороныы — ред.). С использованием медиативных технологий в основном разрешаются споры между гражданами — семейные, земельные, по защите прав потребителей… Стоит отметить, что существуют не только немедиабельные споры (допустим, где одна из сторон — госучреждение), но и немедиативные стороны — лютые враги, которым в жизни не договориться.

Мы привезли эту идею из Екатеринбурга и первыми в регионе начали реализовывать. Даже тематическую методичку написали. К нам из других российских городов приезжают перенимать опыт, до пандемии были результаты, которым в Москве удивлялись: «Как такое возможно?». Ковид, конечно, поспособствовал снижению активности рассмотрения подобных споров, но убеждена, что упущенное можно и нужно наверстать — возможности для этого есть.



О коллективе и ложных представлениях

— Расскажите о коллективе суда.

— В Елецком городском суде очень дружный коллектив, который является одним целым, разделяющим между собой задачи и обязанности для достижения общей поставленной цели — осуществления правосудия.

В суде на сегодняшний день работают 17 судей, молодых и малоопытных среди них нет. Средний возраст отправителя правосудия 45 лет, каждый отработал от 7 лет и более. Даже судьи, протрудившиеся в этом статусе 7 — 10 лет, в судебной системе более 20 лет. Ею взращены, если так можно выразиться, почти все судьи Ельца: они прошли путь от работников аппарата судов до судей. Считаю, что это лучший вариант карьерного продвижения: человек уже в теме, лучше знаком с оформлением протоколов, другой документации, в курсе иных нюансов, отличающих судейскую профессию.

Аппарат Елецкого городского суда состоит из 49 человек, из которых 15 посвятили судебной системе более 30 лет, что говорит о преданности и самоотдаче профессии.

Немаловажная деталь. Считается, что все работники суда имеют высокий доход. Во всяком случае, многие так думают. В действительности же зарплата у работника аппарата суда (секретаря судебных заседаний, помощника) очень маленькая. Если сравнивать ее с денежным содержанием других госслужащих со схожим статусом (к примеру, с зарплатой помощника прокурора), то она окажется самой низкой. До недавнего времени, зарплата помощника судьи составляла 17 — 18 тысяч рублей, у секретаря и того меньше, но даже с повышением она продолжает оставаться очень скромной .А нагрузка на судейский аппарат очень большая: секретарь судебного заседания порой пишет протокол в 300 — 500 листов, материалы в рамках работы системы электронного правосудия тоже набираются вручную. Это — писанина день и ночь, в выходные и праздники. А ведь надо еще и в судебном процессе сидеть, там тоже необходимо все записывать.

Словом, работа нелегка, и заманить в суд будущего сотрудника аппарата непросто. Только невежды убеждены в том, что к нам можно попасть лишь по блату. Это в Ельце у толкового выпускника с дипломом о высшем юридическом образовании выбор будущего места работы невелик, а в Липецке в судейском аппарате текучка 300%! Можете себе представить? Каждые 3 месяца увольняется работник.

Если у молодого сотрудника не будет уверенности в том, что он в будущем сможет подняться по карьерной лестнице и стать судьей, то работать в судебной системе нет никакого смысла: на одном энтузиазме далеко не уйдешь — семью ведь надо обеспечивать. Многие ли знают, что для того, чтобы претендовать на должность судьи, секретарю или помощнику нужно проработать не менее 5 лет, только тогда предоставляется право сдать соответствующий квалификационный экзамен. А он — отнюдь не формальное испытание, только опытный, грамотный и толковый специалист способен его выдержать.

— То есть, сотруднику судейского аппарата необходимо 5 — 6 лет трудиться за невысокую заработную плату, лелея надежду стать судьей?

—Да 30 — 35тысяч — это еще сравнительно неплохо: раньше вообще за 12 — 15 тысяч работали, пока не произошли изменения в соответствующем законодательстве. «Корпоративных» материальных поощрений у нас нет, только квартальные премии в соответствии с законом о госслужбе, они начисляются всем государственным служащим. Руководство судейской системы давно вышло с инициативой приравнять зарплаты аппарата суда по тарифной сетке с другими госслужащими, нагрузки у них сопоставимые.



О правовой грамотности

— Перед началом нашей беседы вы как-то сказали, что граждане до сих пор «боятся» суда. Казалось бы, время идет, правосознание у людей должно прогрессировать. И профессиональный уровень официальных представителей истцов (подследственных) — юристов, адвокатов, по идее, обязан расти. Разве нет?

— В свое время приходилось сталкиваться с тем, что ваши добровольные помощники из бесплатной юридической консультации редакции газеты «Красное знамя» писали более грамотные иски, чем некоторые елецкие профессиональные юристы. Помнится, меня это удивило: приходят в редакцию студенты и аспиранты, в сущности, пока не имеющие никакой практики и материального стимула, и составляют исковое заявление, которое толковее иска, написанного отдельными «профессионалами», кстати сказать, берущим за свои услуги большие деньги!

Конечно, не стоит всех грести под одну гребенку. Но российское законодательство — это обширнейшее правовое поле, вдобавок, законы часто меняются. Соответственно, и такого понятия, как «стабильная судебная практика», не существует. Однако в последние годы обозначилась четкая тенденция — судебная практика приобретает социальную направленность: делается упор на защиту прав простых граждан.

Проблема в том, что не только обыватели, но и юристы зачастую неправильно трактуют законы, и очень много обращений в суд связано именно с неверным толкованием норм права. Законов ведь много, они действуют во времени и пространстве. Граждане (в том числе профессиональные юристы!) подчас выбирают «понравившийся», а в действительности норма давно перестала работать или, допустим, по определению неприменима. Потом упорно пытаются отстоять свою позицию: «Там же написано!». Так ведь недостаточно прочесть, надо еще и правильно понять написанное!

И это действительно очень серьезная проблема, когда даже юристы неправильно трактуют нормы права: очень много отказов в удовлетворении исковых требований связано с тем, что люди идут к адвокату, объясняют суть дела, и он пишет в иске то, что клиент хочет услышать. Не смотря на то, что требование не основано на законодательных нормах! Горько осознавать, что ельчане платят немалые деньги за составление иска, за каждый день представительства адвоката в суде, а выходит, что траты эти бессмысленны!

Приведу пример из собственной практики (Римма Васильевна как судья рассматривает дела, касающиеся пенсионного законодательства — авт.). В прошлом году вступили в силу законодательные нововведения в связи со специальной военной операцией: изменения связаны с тем, что мужчины, отработавшие, к примеру, 42 года, вправе уйти на пенсию не в 65 лет, а в 62 года. Но для этого непременно необходимы 42 года непрерывного стажа. В него включается не все, что в общий стаж, есть ряд ограничений. По новшествам, связанным с СВО, в стаж добавили срок службы в армии по призыву и период участия в специальной военной операции.

Так адвокаты начали (массово!) писать иски: «Включить в стаж период службы по контракту, в военизированной охране, в органах внутренних дел…». А закон-то коротенький совсем, его наизусть можно выучить. И там нет всего того, что требуют эти «профессиональные» официальные представители! А у них как будто так и должно быть — берут с людей деньги, идут в суд отстаивать свою позицию. И в ходе процесса еще начинают возмущаться в ответ на резонные доводы о необоснованности требований: «Как же это несправедливо!». Он деньги-то взял и надо же как-то оправдаться перед клиентом, которому адвокат не растолковал нормы права.

К сожалению, неправильная трактовка закона серьезно осложняет отправление правосудия, в котором, повторюсь, в последние годы все больший упор делается на максимальное удовлетворение прав и интересов граждан.

А люди в итоге винят нас: суд плохой.

Итожа нашу беседу, хотелось бы отметить, что правосознание, правовая грамотность — это незыблемые основы жизни любого общества. Суд — социальный институт, который окончательно утверждает гражданина в его правах или же отказывает ему в них. И нужно как следует подготовиться, чтобы «сдать экзамен» в этот «вуз».