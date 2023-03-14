Липецкие школьники на «Уроке цифры» исследуют мобильные угрозы

Юные липчане в школах пополняют знания о мобильной безопасности. «Лаборатория Касперского» разработала для всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» обучающие материалы и тренажеры на тему «Что прячется в смартфоне: исследуем мобильные угрозы».

«Такие проекты помогают школьникам разобраться в очень важных вопросах. В том числе они учат безопасному поведению в социальных сетях, помогают не столкнуться с интернет-мошенничеством, показывают, как проводить время в интернете эффективно и с пользой», – считает губернатор региона Игорь Артамонов.

Как сообщили в управлении цифрового развития Липецкой области, у школьников появится возможность узнать больше об основах кибербезопасности, защите данных на устройствах, а также о работе специалистов в сфере информационной безопасности и разработчиков защитных решений для смартфонов. Уроки от «Лаборатории Касперского» будут проходить в школах региона с 13 марта по 2 апреля.

«Урок цифры» ежегодно реализуется Минпросвещения России, Минцифры Росии и АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика». Видеолекция, методические материалы для проведения занятия и сам тренажер доступны на сайте урокцифры.рф.