УРОК ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

14 марта в рамках проведения профилактического мероприятия с учащимися 1 и 2 курсов Елецкого техникума железнодорожного транспорта (ЕТЖТ-филиал РГУПС) инспектором группы по делам несовершеннолетних Елецкого ЛО МВД России на транспорте капитаном полиции Максимом Дорохиным и старшим юрисконсультом правового направления линотдела полиции капитаном внутренней службы Олесей Рожковой проведено мероприятие, направленное на формирование правовой грамотности по предупреждению преступлений и правонарушений.

Сотрудники отдела транспортной полиции представили студентам ссуза тематическую презентацию на тему «Мелкое хулиганство и хулиганство в среде несовершеннолетних». Ребят проинформировали о возрасте наступления административной и уголовной ответственности, о последствиях за совершаемые противоправные деяния, разъяснили им понятие и признаки заведомо ложной информации, рассказали о поправках, внесенных с марта прошлого года в Уголовный кодекс РФ и Кодекс об административных правонарушениях РФ.

На конкретных примерах участники урока правовой грамотности рассмотрели, что грозит несовершеннолетним за различные административные правонарушения, в том числе за нецензурную брань, курение в общественных местах, включая модные девайсы, а также за участие в несанкционированных массовых акциях, за распространение заведомо ложной информации, за нарушение тишины и покоя. Полицейские побеседовали с учащимися о недопустимости совершения противоправных деяний. На необходимость соблюдения правил безопасности и поведения на объектах железнодорожного транспорта сотрудники полиции обращали особое внимание.

Елецкий ЛО МВД России на транспорте.