Юные музыканты и их таланты

В городе Грязи состоялся творческий конкурс-фестиваль «Я — музыкант!», он объединил более 700 участников из разных регионов нашей страны. Ельчане привезли оттуда несколько наград.

Конкурсные прослушивания продолжались два дня. В итоге жюри, состоящее из преподавателей столичных вузов, определило победителей.

Образцовый ансамбль скрипачей «Веселый смычок» (рук. Ю. Г. Прокофьева) завоевал звание лауреатов первой степени как в старшей группе, так и в смешанной.

Также отличились и наши солисты: Анастасия Ефремова, Владислав Тетеля и Мария Быкова, ставшие лауреатами первой степени. Ельчане Никита Кривоносов, Сергей Пустохин, Екатерина Быкова получили Дипломы второй, а Алиса Перцева — третьей степени.

Самой юной представительнице елецкой скрипичной школы Маше Быковой — 8 лет, она занимается на скрипке уже четыре года. В начале девчушка играла на самом миниатюрном инструменте, который нашелся у преподавателя Юлии Германовны Прокофьевой, почти игрушечный. Теперь Маша выступает в составе старшего коллектива ансамбля «Веселый смычок», успешно справляясь со сложными партиями.

В феврале в липецком Доме музыки состоялся музыкальный спектакль «Волшебное путешествие маленького Моцарта», где ельчанка выступила в роли юного Вольфганга Амадея.

В Машиной семье — пятеро детей. С двумя сестрами она учится в музыкальной школе. На недавнем творческом состязании в Грязях девочки выступили с музыкально-танцевальным номером, где старшая Даша аккомпанировала на фортепиано, а младшие Маша и Катя исполнили «Танец маленьких лебедей». За этот номер сестрицы получили Диплом лауреатов I степени.

М. Быкова в роли юного Моцарта.

К. Рыжкина после выступления в зале галереи И. Глазунова.

Не только скрипачи, но и пианисты

На 14-м международном конкурсе музыкантов-исполнителей имени С. И. Савшинского в Санкт-Петербурге успешно выступила ученица ДШИ № 3 Ксения Рыжкина (класс преподавателя Н. В. Тюриковой).

По результатам двух прослушиваний профессиональные музыканты-исполнители и преподаватели ведущих российских и зарубежных учебных заведений вручили ельчанке Диплом III степени.

Ксения Рыжкина участвовала в номинации «Фортепиано» в группе детей до 9 лет. Исполнила двухголосную инвенцию И. Баха, «Польку» П. Чайковского и «Этюд» А. Лешгорна.

Ее успех не случаен, ведь девочка занимается фортепиано уже 3 года. Она тонко чувствует музыку, эмоциональна и артистична. Раскрыть эти качества ей помогает педагог Наталья Васильевна Тюрикова, которая много занимается со своими учениками. Сейчас Ксения и ее преподаватель готовят новую программу для будущих концертов и конкурсов.