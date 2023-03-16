Приглашают поэтов и прозаиков
Литературная группа «Красного знамени» возобновила свою работу.
Ее история началась почти одновременно с историей газеты, объединяя елецких поэтов разных поколений. Они проводили встречи и творческие вечера, на которых знакомили друг друга, а потом и читателей с новыми стихами, делились опытом творчества, источниками вдохновения и интересными историями.
Однако последние несколько лет литгруппа не собиралась. И вот совместными усилиями елецких поэтов В. Ф. Фалина, М. В. Трубицына, Т. М. Лапиной и нового куратор группы корреспондента «Красного знамени» А. А. Пашинского объединение вновь возрождено.
Первые встречи несли организационно-ознакомительный характер. Их участники познакомились друг с другом, прочли свои стихотворения, обсудили планы дальнейшей работы. Директор краеведческого музея Е. Л. Андросова любезно предоставила один из залов музея воинской славы для литературных встреч и вечеров.
Литгруппа «Красного знамени» приглашает елецких поэтов в свои ряды. Опытные коллеги помогут начинающим стихотворцам сделать первые шаги в творчестве, укажут на ошибки и подскажут, как их исправить. Встречи проводятся каждую последнюю субботу месяца в 14 часов в музее воинской славы по адресу: ул. Ленина, 81. Очередная состоится 25 марта.