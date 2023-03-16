Приглашают поэтов и прозаиков

Литературная группа «Красного знамени» возобновила свою работу.

Ее история началась почти одновременно с историей газеты, объединяя елецких поэтов разных поколений. Они проводили встречи и творческие вечера, на которых знакомили друг друга, а потом и читателей с новыми стихами, делились опытом творчества, источниками вдохновения и интересными историями.

Однако последние несколько лет литгруппа не собиралась. И вот совместными усилиями елецких поэтов В. Ф. Фалина, М. В. Трубицына, Т. М. Лапиной и нового куратор группы корреспондента «Красного знамени» А. А. Пашинского объединение вновь возрождено.

Слева направо: директор краеведческого музея Е. Л. Андросова, А. В. Фомин, М. В. Трубицын, А. А. Пашинский, Т. М. Лапина, В. Ф. Фалин на одной из первых встреч возрожденной литературной группы «КЗ».



Первые встречи несли организационно-ознакомительный характер. Их участники познакомились друг с другом, прочли свои стихотворения, обсудили планы дальнейшей работы. Директор краеведческого музея Е. Л. Андросова любезно предоставила один из залов музея воинской славы для литературных встреч и вечеров.

Литгруппа «Красного знамени» приглашает елецких поэтов в свои ряды. Опытные коллеги помогут начинающим стихотворцам сделать первые шаги в творчестве, укажут на ошибки и подскажут, как их исправить. Встречи проводятся каждую последнюю субботу месяца в 14 часов в музее воинской славы по адресу: ул. Ленина, 81. Очередная состоится 25 марта.