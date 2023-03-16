Как появился елецкий вокзал

Роман ДЕМИН

В 1868 году в Ельце появился железнодорожный вокзал на построенной ж/д магистрали, соединившей наш город и станцию Грязи.

Космос XIX века

Во второй половине ХIХ века стальные дороги развивались так стремительно, что это явление в России называли железнодорожным чудом. Впрочем, в самом начале «чуда» никак не получалось, ведь первая в стране 27-километровая ж/д линия, построенная в 1851 году от Петербурга до Царского Села, носила скорее увеселительный характер, нисколько не способствуя развитию экономики государства.

В то время Россия уступала в новом и перспективном деле (сродни нынешней космонавтике) большинству развитых стран. Судите сами, протяженность железных дорог в канун ХХ тысячелетия у нас составляла всего 1,5 тысячи километров. Для сравнения: в Англии — 13,5 тысячи, в Германии — 8,3, во Франции — 5,5, а в США — аж 29,6 тысячи километров!

Поначалу Россия пошла по пути постройки казенных железных магистралей. Однако из-за их дороговизны, да приплюсуйте сюда еще расходы госказны на Крымскую вой­ну (1853 — 1856 годы), а затем на крестьянскую реформу — в общем, в бюджете государства не оказалось денег на этот колоссальный, как сейчас модно говорить, проект.

Чтобы не отстать от наших западных «партнеров», правительство Российской империи приняло решение привлечь к постройке стальных дорог частный капитал.

Так выглядел елецкий железнодорожный вокзал до революции 1917 года.



Отдали подряд Полякову

Честно сказать, лично я, наверное, никогда не пойму, почему выгодное для государства дело, которое должно бы приносить стране и населению достаток, у нас не спорится, а занявшийся тем же бизнесом частник, как правило, одуревает от денег…

Примерно так было и с железной дорогой, точнее одной из ее веток (Елец — Грязи). Она стала продолжением рижско-орловской линии, соединявшей низовья Волги с центральными губерниями, а также балтийскими портами нашей страны, что имело огромное значение для экономики, развития и безопасности России.

Еще в августе 1866 года елецкое земство выступило с инициативой о разрешении «устройства железной дороги от Ельца до станции Грязи Козлово-Воронежской железной дороги». Через год (1 марта 1867 года) на самом верху утвердили концессию на строительство магистрали. При этом уже в ту пору правительство разводило руками и говорило примерно так: «Денег нет, но вы держитесь…».

И тогда отцы нашего города передали выгодный подряд королю железнодорожного строительства ХIХ и ХХ веков, купцу первой гильдии Самуилу Соломоновичу Полякову.

Тот спустя 2 месяца (1 мая 1867 года) начал стройку, в которой принимали участие тысячи людей, набираемых из числа жителей окрестных деревень. Привлекали в основном неквалифицированную рабочую силу (квалифицированных тогда попросту не было) — носильщиков, возчиков, ровняльщиков, тачечников, костыльщиков, шпальщиков.



Построил не только дорогу…

Именно для того чтобы поднять уровень мастерства строителей и будущих работников стальной магистрали, С. С. Поляков учредил в Ельце первое в России ж/д училище имени императора Александра II (ныне ЕТЖТ — филиал РГУПС), а кроме того, построил здание гимназии (сегодня школа № 1 им. М. М. Пришвина) и женское училище.

Сдача всей железнодорожной ветки Елец — Грязи протяженностью 103 версты (115 км) планировалась на 1 марта 1870 года. Однако первый поезд прибыл к нам на 2 года раньше — 30 августа 1868-го.

Возведенному тут елецкому вокзалу присвоили II класс. Это довольно высокий статус, учитывая, что в XIX веке в России железнодорожные пункты по значимости проходивших через них перевозок делились на пять классов — полустанции, затем шли станции IV, III и II классов. Ну а к I классу относились лишь крупнейшие вокзалы, например, столичные.

С ростом грузового, а главное, пассажирского потоков постаревший елецкий вокзал перестал удовлетворять нужды транспортников. И через 31 год после его возведения в Ельце строится новый — большой и современный причал для пассажирских поездов (1899 г.). К тому времени в городе уже существовал еще один ж/д вокзал — в Лучке, относящийся к Сызрано-Вяземской железной дороге (1874 г.).



«Спутник» рассказал

Описание нового вокзала за рекой Быстрой Сосной оставил нам «Спутник пассажира по Юго-Восточным железным дорогам», издававшийся в самом конце XIX века:

«Елец, станция 2 класса. Громадное здание сооруженного в 1899 году пассажирского вокзала, общего для двух линий Юго-Восточных железных дорог: Орловско-Грязской и Елец-Валуйской, затем для Богоявленск-Елецкой ветки Рязано-Уральской железной дороги и, наконец, для Елец-Узловая, ветки Сызранско-Вяземской железной дороги. Общий, в 20 квадратных саженей (это 42,672 квадратных метра — прим. Р. Д.) зал 1 и 2 классов, при котором буфет-столовая для пассажиров 1 и 2 класса величиною 44 сажени. Отдельный большой, в 65 кв. саженей, зал 3 класса; мужская и дамская уборная, почтово-телеграфное отделение, буфет с горячими и холодными блюдами, спиртными напитками, чаем и кофе, книжно-газетный шкаф. Со станции и на станцию ежедневно отправляется и прибывает 18 пассажирских, разного наименования поездов.

Кроме пассажирского вокзала, на станции расположен целый ряд сооружений, как-то: 10 жилых домов, 7 построек заняты Первым техническим железнодорожным училищем имени императора Александра II, пять зданий паровозных и вагонных мастерских. Столовая для рабочих, товарная контора, контора службы движения, санитарная казарма, две товарные крытые платформы, баня, кузницы, пять складов материальной службы, три паровозных здания на 62 паровоза и т. д.».



А что будет?

Елецкий ж/д вокзал десятки лет верой и правдой служил людям (тут проводили какое-то время почти все наши знаменитости). В годы Великой Отечественной войны он регулярно подвергался бомбардировкам фашистских самолетов (с 1941 по 1943 годы). А уже после войны, в 1963 году (60 лет назад), здание подвергли капитальной реконструкции.

Лично мне нравятся картины, связанные с историей Ельца и развешенные под высоченными потолками железнодорожного дома. В них никогда не надоедает вглядываться.

Сегодня наш вокзал — это современный транспортный узел, оснащенный всей необходимой инфраструктурой, принимающий десятки поездов (на тепло- и электрической тяге) и сотни пассажиров в сутки. Тут есть все, чтобы людям было удобно и комфортно, а от встречи с Ельцом (пусть даже мимолетной) у пассажиров остались самые приятные впечатления.

Имеются и крупные планы по переустройству старинного железнодорожного вокзала, для того чтобы он мог принимать современные двухэтажные поезда. Кроме того, депутат Госдумы Татьяна Ивановна Дьяконова высказывала мысль об объединении пространств авто- и ж/д вокзалов, которые расположены по соседству. Интересная идея, тем более что, по мнению специалистов, подобная транспортная развязка поспособствует безопасности, а также комфорту горожан и гостей города.



Транспортный узел

Однако возвратимся в век XIX и вспомним, что еще 23 апреля 1866 года (старый стиль) в журнале комитета железных дорог России указывалось о строительстве стальной магистрали от Ельца к Московско-Орловской ж/д. Но наши купцы каким-то образом на­шли возможность получить разрешение проложить вначале елецко-грязинскую ветку. К этому их подталкивал меркантильный интерес — получение быстрой прибыли от использования уже работавшего воронежского направления, в то время как орловское еще только рождалось. К тому же через Воронеж шел путь к донецкими угольным и грушевским антрацитовым шахтам, снабжавшим топливом все ж/д на юго-восток от Москвы.

Впрочем, министр путей сообщения П. П. Мельников предложил хитрым елецким купцам и депутатам земства все же начать еще и сооружение линии на Орел. Ведь в дальнейшей перспективе (после завершения ж/д Орел — Москва — Витебск) это открывало кратчайший путь елецких товаров (того же хлеба) в Москву, далее в Ригу и за рубеж.

Стальную магистраль Елец — Орел протяженностью 172 версты (около 183 км) сдали 13 августа 1870 года. Наш город превратился в важный ж/д узел, где впоследствии сошлись Тульско-Ефремовская, Воронежско-Валуйская и Данково-Лебедянская магистрали.