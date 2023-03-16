Как появился елецкий вокзал
Роман ДЕМИН
В 1868 году в Ельце появился железнодорожный вокзал на построенной ж/д магистрали, соединившей наш город и станцию Грязи.
Космос XIX века
Во второй половине ХIХ века стальные дороги развивались так стремительно, что это явление в России называли железнодорожным чудом. Впрочем, в самом начале «чуда» никак не получалось, ведь первая в стране 27-километровая ж/д линия, построенная в 1851 году от Петербурга до Царского Села, носила скорее увеселительный характер, нисколько не способствуя развитию экономики государства.
В то время Россия уступала в новом и перспективном деле (сродни нынешней космонавтике) большинству развитых стран. Судите сами, протяженность железных дорог в канун ХХ тысячелетия у нас составляла всего 1,5 тысячи километров. Для сравнения: в Англии — 13,5 тысячи, в Германии — 8,3, во Франции — 5,5, а в США — аж 29,6 тысячи километров!
Поначалу Россия пошла по пути постройки казенных железных магистралей. Однако из-за их дороговизны, да приплюсуйте сюда еще расходы госказны на Крымскую войну (1853 — 1856 годы), а затем на крестьянскую реформу — в общем, в бюджете государства не оказалось денег на этот колоссальный, как сейчас модно говорить, проект.
Чтобы не отстать от наших западных «партнеров», правительство Российской империи приняло решение привлечь к постройке стальных дорог частный капитал.
Отдали подряд Полякову
Честно сказать, лично я, наверное, никогда не пойму, почему выгодное для государства дело, которое должно бы приносить стране и населению достаток, у нас не спорится, а занявшийся тем же бизнесом частник, как правило, одуревает от денег…
Примерно так было и с железной дорогой, точнее одной из ее веток (Елец — Грязи). Она стала продолжением рижско-орловской линии, соединявшей низовья Волги с центральными губерниями, а также балтийскими портами нашей страны, что имело огромное значение для экономики, развития и безопасности России.
Еще в августе 1866 года елецкое земство выступило с инициативой о разрешении «устройства железной дороги от Ельца до станции Грязи Козлово-Воронежской железной дороги». Через год (1 марта 1867 года) на самом верху утвердили концессию на строительство магистрали. При этом уже в ту пору правительство разводило руками и говорило примерно так: «Денег нет, но вы держитесь…».
И тогда отцы нашего города передали выгодный подряд королю железнодорожного строительства ХIХ и ХХ веков, купцу первой гильдии Самуилу Соломоновичу Полякову.
Тот спустя 2 месяца (1 мая 1867 года) начал стройку, в которой принимали участие тысячи людей, набираемых из числа жителей окрестных деревень. Привлекали в основном неквалифицированную рабочую силу (квалифицированных тогда попросту не было) — носильщиков, возчиков, ровняльщиков, тачечников, костыльщиков, шпальщиков.
Построил не только дорогу…
Именно для того чтобы поднять уровень мастерства строителей и будущих работников стальной магистрали, С. С. Поляков учредил в Ельце первое в России ж/д училище имени императора Александра II (ныне ЕТЖТ — филиал РГУПС), а кроме того, построил здание гимназии (сегодня школа № 1 им. М. М. Пришвина) и женское училище.
Сдача всей железнодорожной ветки Елец — Грязи протяженностью 103 версты (115 км) планировалась на 1 марта 1870 года. Однако первый поезд прибыл к нам на 2 года раньше — 30 августа 1868-го.
Возведенному тут елецкому вокзалу присвоили II класс. Это довольно высокий статус, учитывая, что в XIX веке в России железнодорожные пункты по значимости проходивших через них перевозок делились на пять классов — полустанции, затем шли станции IV, III и II классов. Ну а к I классу относились лишь крупнейшие вокзалы, например, столичные.
С ростом грузового, а главное, пассажирского потоков постаревший елецкий вокзал перестал удовлетворять нужды транспортников. И через 31 год после его возведения в Ельце строится новый — большой и современный причал для пассажирских поездов (1899 г.). К тому времени в городе уже существовал еще один ж/д вокзал — в Лучке, относящийся к Сызрано-Вяземской железной дороге (1874 г.).
«Спутник» рассказал
Описание нового вокзала за рекой Быстрой Сосной оставил нам «Спутник пассажира по Юго-Восточным железным дорогам», издававшийся в самом конце XIX века:
«Елец, станция 2 класса. Громадное здание сооруженного в 1899 году пассажирского вокзала, общего для двух линий Юго-Восточных железных дорог: Орловско-Грязской и Елец-Валуйской, затем для Богоявленск-Елецкой ветки Рязано-Уральской железной дороги и, наконец, для Елец-Узловая, ветки Сызранско-Вяземской железной дороги. Общий, в 20 квадратных саженей (это 42,672 квадратных метра — прим. Р. Д.) зал 1 и 2 классов, при котором буфет-столовая для пассажиров 1 и 2 класса величиною 44 сажени. Отдельный большой, в 65 кв. саженей, зал 3 класса; мужская и дамская уборная, почтово-телеграфное отделение, буфет с горячими и холодными блюдами, спиртными напитками, чаем и кофе, книжно-газетный шкаф. Со станции и на станцию ежедневно отправляется и прибывает 18 пассажирских, разного наименования поездов.
Кроме пассажирского вокзала, на станции расположен целый ряд сооружений, как-то: 10 жилых домов, 7 построек заняты Первым техническим железнодорожным училищем имени императора Александра II, пять зданий паровозных и вагонных мастерских. Столовая для рабочих, товарная контора, контора службы движения, санитарная казарма, две товарные крытые платформы, баня, кузницы, пять складов материальной службы, три паровозных здания на 62 паровоза и т. д.».
А что будет?
Елецкий ж/д вокзал десятки лет верой и правдой служил людям (тут проводили какое-то время почти все наши знаменитости). В годы Великой Отечественной войны он регулярно подвергался бомбардировкам фашистских самолетов (с 1941 по 1943 годы). А уже после войны, в 1963 году (60 лет назад), здание подвергли капитальной реконструкции.
Лично мне нравятся картины, связанные с историей Ельца и развешенные под высоченными потолками железнодорожного дома. В них никогда не надоедает вглядываться.
Сегодня наш вокзал — это современный транспортный узел, оснащенный всей необходимой инфраструктурой, принимающий десятки поездов (на тепло- и электрической тяге) и сотни пассажиров в сутки. Тут есть все, чтобы людям было удобно и комфортно, а от встречи с Ельцом (пусть даже мимолетной) у пассажиров остались самые приятные впечатления.
Имеются и крупные планы по переустройству старинного железнодорожного вокзала, для того чтобы он мог принимать современные двухэтажные поезда. Кроме того, депутат Госдумы Татьяна Ивановна Дьяконова высказывала мысль об объединении пространств авто- и ж/д вокзалов, которые расположены по соседству. Интересная идея, тем более что, по мнению специалистов, подобная транспортная развязка поспособствует безопасности, а также комфорту горожан и гостей города.
Транспортный узел
Однако возвратимся в век XIX и вспомним, что еще 23 апреля 1866 года (старый стиль) в журнале комитета железных дорог России указывалось о строительстве стальной магистрали от Ельца к Московско-Орловской ж/д. Но наши купцы каким-то образом нашли возможность получить разрешение проложить вначале елецко-грязинскую ветку. К этому их подталкивал меркантильный интерес — получение быстрой прибыли от использования уже работавшего воронежского направления, в то время как орловское еще только рождалось. К тому же через Воронеж шел путь к донецкими угольным и грушевским антрацитовым шахтам, снабжавшим топливом все ж/д на юго-восток от Москвы.
Впрочем, министр путей сообщения П. П. Мельников предложил хитрым елецким купцам и депутатам земства все же начать еще и сооружение линии на Орел. Ведь в дальнейшей перспективе (после завершения ж/д Орел — Москва — Витебск) это открывало кратчайший путь елецких товаров (того же хлеба) в Москву, далее в Ригу и за рубеж.
Стальную магистраль Елец — Орел протяженностью 172 версты (около 183 км) сдали 13 августа 1870 года. Наш город превратился в важный ж/д узел, где впоследствии сошлись Тульско-Ефремовская, Воронежско-Валуйская и Данково-Лебедянская магистрали.