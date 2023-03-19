Правосудие онлайн

Бумажный документооборот постепенно уходит в прошлое. Впрочем, в век нанотехнологий было бы странно продолжать пользоваться изживающей себя системой накопления, передачи и хранения информации.

Старается шагать в ногу со временем и судейское сообщество, активно популяризируя электронное правосудие.

Электронное правосудие — это возможность представлять суду необходимые документы, в том числе и исковые заявления не на бумажном носителе, а посредством электронной почты. Разумеется, с соблюдением всех предусмотренных законом требований, применяемых к этой процедуре.

Как заметила председатель Елецкого городского суда Р. В. Гольтяева, российские арбитражные суды давно работают по этой системе, и все их дела формируются в электронном виде. Суды общей юрисдикции пока в этом плане отстают. Специалисты Елецкого городского суда последние несколько лет формируют электронный архив — сканируются архивные дела, а новые с 2009 года сохраняются в электронном виде в рамках системы «ГАС Правосудие» (их уже около 40 тысяч!).

— Электронное правосудие значительно снижает объем бумажной работы, — подтверждает Р. В. Гольтяева. — В чем удобство для граждан? Во-первых, эта процедура дешевле — не надо тратиться на почтовую отсылку, во-вторых, намного быстрее — материалы поступают напрямую в суд и нигде не потеряются, в-третьих, отправитель онлайн получает информацию о дальнейшем движении производства по делу.

Судодень (отправление повесток) стоит дорого, поэтому городской суд активно использует sms-рассылки: в системе «ГАС Правосудие» предусмотрена такая функция.

— Это значительно экономит деньги, — продолжает Римма Васильевна. — Если в день Елецкий городской суд рассматривает около 60 дел, только представьте, сколько людей надо оповестить — истцов, ответчиков, свидетелей, заинтересованных лиц!

В 2022 году в Елецкий городской суд в электронном виде поступило: 17 документов в порядке по уголовного производства (7 из них не приняты судом из-за неправильного оформления), документов по гражданским делам — 1296 (84 из них не приняты к рассмотрению, поскольку в обращениях отсутствовала электронная подпись), 183 исковых заявления и 105 административных исков.

На сайте Елецкого городского суда представлена исчерпывающая информация, касающаяся электронного правосудия. В частности, там размещен «Порядок подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа», с которым важно ознакомиться. Опубликованы и образцы исковых заявлений по делам тех или иных категорий.

— Граждане заблуждаются, полагая, что в подаваемых в суд исках обязательно должна быть исчерпывающая информация с изложением всех существующих по конкретному вопросу норм права, — отмечает Р. В. Гольтяева. — Все это не обязательно: судья хорошо знает действующую нормативно-правовую базу, для него главное — понять, в чем проблема. Ведь почему некоторые иски остаются без движения? Из содержания заявления далеко не всегда можно понять чего же человеку на самом деле нужно. Если исковое заявление написано ясно, понятно и без изложения норм права, суд все равно примет такое дело к производству. В процессе все поправится и уточнится — у суда нет цели «отбросить» от себя иск гражданина и закрыть человеку доступ к правосудию. Поэтому и исков, оставленных без движения, в Елецком городском суде мало.