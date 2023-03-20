Великолепная пятерка!

Пятеро ельчан, участвующих в специальной военной операции на Украине, приехали домой в отпуск. После долгожданного свидания с родными и близкими они посетили родную школу, а также встретились с главой Ельца Е. В. Боровских.

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Настоящая дружба

Евгений Вячеславович радушно приветствовал военнослужащих в своем рабочем кабинете. Его заинтересовала история пятерых друзей.

Виталий, Денис, Сергей и два Дмитрия вместе с детства: учились в одной школе, жили по соседству, у них были общие увлечения. Когда осенью 2022 года двое из этой дружной компании получили мобилизационные повестки в армию, остальные сами пошли в военкомат и отправились в зону СВО добровольцами.

Е. В. Боровских вспомнил похожий случай, когда во время частичной мобилизации в военкомат пришли два брата и попросили, чтобы их направили в одну часть.

Ребята рассказали главе Ельца, как и в каких условиях проходит служба, с какими трудностями порой приходится сталкиваться, в чем возникает потребность. Их воинская часть — ремонтная база, где наши земляки занимаются эвакуацией и восстановлением поврежденной техники. Работа хоть и не так опасна, как у бойцов на передовой, но все же связана с немалым риском. Нашим землякам доводилось сталкиваться не только с вражескими обстрелами, но и с дефицитом нужных в обиходе вещей. Глава Ельца пообещал обеспечить военнослужащих всем необходимым.



Открытка

нашла героев

После встречи с Е. В. Боровских мобилизованные отправились в детский сад № 4. Он был выбран не случайно: в преддверии Нового года его воспитанники приняли участие во всероссийской акции «Новогодняя почта», нарисовав открытки для российских солдат, участвующих в СВО.

Военнослужащие встретились с воспитанницей детсада Софией Ереминой, чью весточку с добрыми пожеланиями с малой родины они получили в канун Нового года. Мужчины поблагодарили юную ельчанку за теплые слова и вручили подарок, о котором мечтает любая девочка, — красивую куклу.

— Очень приятно и трогательно читать открытки детей. Они поддерживают нас и верят в нашу победу. Это повышает боевой дух, придает сил. Поэтому мы с ребятами в знак благодарности решили сделать юной землячке ответный подарок, — рассказал военнослужащий Денис.



Посетили

родную школу

В школе № 12 им. Героя России В. А. Дорохина, где учились все пятеро мобилизованных, в их честь состоялась торжественная встреча. На ней воины пообщались не только со школьниками, но и со своими учителями. Те со слезами на глазах вспоминали школьные годы солдат, отметив, что уже тогда они крепко дружили и были готовы поддержать друг друга в любой ситуации.

Учащиеся поблагодарили военнослужащих, пожелав им победы и скорейшего возвращения домой. Для многих ребят великолепная пятерка стала примером мужества, патриотизма, отваги, чести и настоящей мужской дружбы.

Этот визит в школу для одного из солдат — Дмитрия — оказался особенно важнен, ведь здесь учится его сын. Мальчишка очень гордится отцом и старается быть на него во всем похожим: хорошо учится, занимается спортом. Увлечен футболом, и его команда (в ней он капитан) недавно завоевала второе место в региональных соревнованиях. Так что отцу тоже можно гордиться сыном!



Дети Донбасса —

дети Ельца

В завершение своей поездки военнослужащие посетили специальную школу-интернат, где у одного из них также обучается сын. Бойцы пообщались с воспитанниками учреждения, которые выступили перед ними со стихотворениями на военную тематику.

Особенно эмоциональной и трогательной стала встреча с детьми, приехавшими из Донбасса. Долгие годы они жили под варварскими обстрелами со стороны ВСУ, некоторые потеряли родителей. Елец стал для них вторым домом, подарившим любовь, заботу, надежду и спокойствие.

Для этих детей свидание с защитниками действительно стало важным событием, ведь они смогли лично поблагодарить тех, кто, рискуя жизнью, защищает их ради светлого и мирного будущего.

Андрей ПАШИНСКИЙ