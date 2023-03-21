Липецкая область в 2022 году вышла на первое место в стране по производству рапсового масла. Как сообщили в управлении сельского хозяйства региона, продукт этот обладает особыми полезными свойствами и является одним из наиболее потребляемых в мире растительных масел.

«Рапсовое масло характеризуется сбалансированным сочетанием насыщенных, полиненасыщенных и мононенасыщенных жирных кислот, содержит большое количество витамина Е, – отмечает начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. – Ценно то, что этот продукт является источником незаменимых жирных кислот семейства омега-6 и омега-3, которые способствуют укреплению стенок сосудов и снижению уровня холестерина в крови». Примечательно и то, что рапсовое масло содержит в 10 раз больше омега-3, чем оливковое. Оно улучшает работу мозга и укрепляет кости. Есть у рапсового масла и еще один плюс: оно существенно ускоряет метаболизм, способствуя снижению веса.

В регионе производством рапсового масла занимаются четыре маслоэкстракционных завода. Крупнейший из них расположен в Липецком районе, он произвел в прошлом году более 125 тыс. тонн продукции. На его долю приходится 78% от общего объема полученного в регионе рапсового масла. Всего в области было произведено порядка 160 тыс. тонн рапсового масла.

Получение таких результатов было бы трудно достичь без развития сырьевой базы. В Липецкой области рапс начали выращивать достаточно давно, но площади под ним были незначительные. Так, в 2000 году рапс был размещен всего лишь на 4,8 тыс. гектаров. В 2021 года площади под рапсом достигли 60 тыс. гектаров и держатся на этом уровне. За это время производство рапса в регионе выросло более чем в 30 раз: с 3,6 тыс. тонн в 2000 году до более чем 112 тыс. тонн в 2022 году. По предварительным данным, это самый большой урожай за всю историю существования региона. «У Липецкой области огромный аграрный потенциал. Наши земледельцы славятся своими успехами. Уверен, что в этом году они подтвердят и превзойдут свои высокие достижения», – отметил губернатор Игорь Артамонов.