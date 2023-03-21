Как только позволила погода, подрядчик продолжил ремонт моста, соединяющего район ЛТЗ Липецка с юго-западной частью города. Работы проводят по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Специалисты демонтируют асфальт и плиты перекрытия в пешеходной зоне по направлению движения в сторону района ЛТЗ. Следующий этап – замена плит, укладка гидроизоляции и восстановление асфальтобетонного покрытия. Работы на этой стороне моста займут около месяца. На это время движение по крайнему правому ряду проезжей части частично ограничено для беспрепятственного доступа спецтехники. После подрядчик начнёт ремонт на противоположной стороне сооружения.

Также, согласно техническому заданию, специалистам необходимо завершить работы в подмостовой зоне: провести пескоструйную очистку и антикоррозийную обработку опор, а также восстановить их бетонное и лакокрасочное покрытие. Аналогичные работы на части конструкций уже были выполнены в прошлом году.

«С наступление тепла традиционно стартуют ремонтно-строительные работы в городе. Подрядчики стараются, чтобы временные неудобства были минимальными для горожан. Жители же должны с пониманием относиться к ним. Все это делается не только ради красоты и комфорта, но и для безопасности», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Октябрьский мост открыли для движения в 1972 году. Капитально сооружение ни разу не ремонтировали. Серьезные опасения состояние путепровода стало вызывать в 2021-м. Специалисты провели исследование и установили предаварийное состояние конструкций. Выполняемые работы призваны снять вопрос аварийности сооружения и продлить срок его эксплуатации.