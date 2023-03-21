Знание современных технологий открывает большие перспективы

Командная олимпиада школьников по программированию пройдет в Липецкой области. До 26 марта зарегистрированные команды могут пройти квалификационный отбор. На указанный при регистрации электронный адрес будет выслана информация, содержащая ссылку на отборочный тур, а также логин и пароль для входа в тестирующую систему. По результатам отбора 30 марта будет опубликован список команд, прошедших в финал. Для регистрации необходимо перейти по ссылке.

В финале смогут принять участие 40 команд, состоящих из трех человек. На финал можно пройти без отборочного тура, если в составе команды есть хотя бы один призер Всероссийской олимпиады школьников по информатике или один медалист Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию. Можно формировать команды из учеников разных образовательных учреждений и разных регионов. Команды, в составе которых есть хотя бы один призер заключительного этапа ВсОШ по информатике или хотя бы один медалист ВКОШП, приглашаются к участию без написания отборочного тура.

Финал олимпиады пройдет с 14 по 15 апреля 2023 года в Липецке на базе института развития образования Липецкой области.

Олимпиада по программированию проходит в регионе уже в восьмой раз. Первые четыре олимпиады проводились исключительно для команд из Липецкой области. На пятую олимпиаду были приглашены несколько команд из Челябинской области, а также по ее мотивам был проведен раунд на Codeforces. В шестой олимпиаде участвовала команда «Популярные блогеры», участниками которой были школьники из трех различных регионов России. В седьмой олимпиаде к участию были приглашены команды со всей страны: в финале олимпиады в режиме оnline приняли участие 28 команд из различных регионов России, а также 11 команд из Липецкой области, также был проведен еще один раунд на Codeforces.

Липецкая командная олимпиада школьников по программированию проводится с целью повышения знаний школьников по информатике, предоставления возможности участия в интеллектуальных играх. «Знание современных технологий открывает большие перспективы перед молодежью. Радует, что липецкие школьники интересуются IT-сферой. Наша задача – поддерживать таких ребят и создавать дополнительные возможности, чтобы как можно больше юных липчан могли реализовать себя», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.