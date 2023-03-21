Новый глэмпинг появится рядом с Ольшанской плотиной в Елецком районе в середине июня. Предприниматель Олег Собетов готов взяться за проект уже в апреле. Соглашение о сотрудничестве между бизнесменом и администрацией муниципалитета было подписано накануне. Оно является подтверждением долгосрочного стратегического сотрудничества в деле создания туристического объекта.

Глэмпинг сочетает в себе отдых на природе и комфорт. Он создается среди красивых природных локаций и оборудуется всем, к чему туристы привыкли дома: горячим душем, чистым туалетом, комфортными домиками или палатками, кухней или столовой и тому подобным. В этом году в Елецком районе инвестор на выбранной площадке разместит сафари-тенты, спортплощадки, зону питания, точку проката оборудования для сплава по Быстрой Сосне.

В первых числах июля глэмпинг примет участников Чемпионата России по рафтингу. Дело в том, что Ольшанская плотина – единственная точка в Центральной России, где на участке в сотню метров воспроизведены рельеф и течение бурных горных рек и образуется порог третьей категории сложности. Это место часто выбирают для проведения соревнований на воде регионального и федерального значения. Также это прекрасное место для рыбалки.

«Липецкая область богата живописными местами. Замечательно, что они будут использоваться для культурного отдыха. Это позволит насладиться природой вдали от шумных городов, провести время, не лишая себя благ цивилизации, и, самое главное, не испортить красоту для будущих поколений», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.