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Наталья – пример труда, упорства, здорового спортивного азарта

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Чемпионка мира по кикбоксингу из Липецка Наталья Перегудова стала Заслуженным мастером спорта России. Она стала первой в истории Липецкой области девушкой, получившей высший спортивный титул в этом виде спорта.

Наталья Перегудова (девичья фамилия Юрченко) занялась кикбоксингом в 17 лет. За 10 лет в спорте она добилась небывалых высот: стала чемпионкой Мира по версии WAKO и восьмикратной чемпионкой России. Девушка многократно становилась победительницей соревнований ЦФО и имеет звание мастера спорта международного класса. Сейчас Наталья тренирует молодёжь в областной спортшколе олимпийского резерва.

«Наталья – пример труда, упорства, здорового спортивного азарта. Имея перед глазами такого наставника, уверен, ее воспитанники на тренировках занимаются усердно и добросовестно», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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