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Общество

АКЦИЯ «БЕЗОПАСНОСТЬ»

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С 24 марта по 2 апреля на территории оперативного обслуживания

Елецкого ЛО МВД России на транспорте проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасность».

Главная цель данного мероприятия — напомнить подрастающему поколению и  взрослым правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Особенно важно рассказать о мерах безопасности тем, кто по пути в школу пересекает железную дорогу. Во время проведения оперативно-профилактического мероприятия сотрудники полиции совместно с работниками железной дороги проводят рейды в местах, где пешеходы регулярно нарушают правила безопасности, и напоминают им, что это опасно для здоровья и жизни.

Инспектора группы по делам несовершеннолетних Елецкого ЛО МВД России на транспорте обращаются к педагогам школ и родителям с предложением подключиться к акции и провести с подростками и детьми разъяснительные беседы — напомнить им о необходимости соблюдать правила безопасности на железной дороге, в том числе, о том, что переходить пути можно только в специально оборудованных местах, при этом не слушать музыку в наушниках, не отвлекаться на гаджеты и снимать капюшон, нельзя подходить к объектам, находящимся под напряжением.

ГДН Елецкого ЛО МВД России на транспорте.

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