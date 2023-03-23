Правительство поддержит лучшие практики, реализуемые в Липецкой области

О необходимости усилить финансовую поддержку субъектов РФ заявил 23 марта Председатель Правительства России Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчётом в Госдуме. Он подчеркнул, что сила России – в её регионах.

– Федеральный центр поддержал регионы, понимая, насколько важно реализовать все проекты на местах, чтобы пользу от них ощутили сами жители. В течение года правительство предоставило бюджетам субъектов почти 4 триллиона рублей. Что почти на 10% больше, чем годом ранее, – сказал Михаил Мишустин.

По мнению политолога, преподавателя кафедры государственно-правовых дисциплин ЛГПУ Романа Маркова, такая позиция федерального центра демонстрирует высочайшее доверие регионам. И практика последних сложных лет показала эффективность политики, проводимой в российских субъектах.

– Если мы обратим внимание на политику федерального центра, начиная с 2020 года, то в самые сложные для Отечества моменты стране помогали именно регионы, – рассказал Роман Марков. – Они вывозили на своих плечах пандемию и ее тяжелые для экономики последствия, и мобилизацию, и санкционные последствия проведения специальной военной операции. Когда пришел коронавирус, нормативно-правовая база в стране не поспевала за стремительно разворачивающими событиями. Регионы в этих условиях сработали максимально оперативно и сделали все возможное для стабилизации обстановки, задействовали резервы. Подобная ситуация случилась в прошлом году в период мобилизации. Регионы применили свои уникальные практики, организовали сбор гуманитарных грузов, помогли военнослужащим и их семьям.

Сейчас, в условиях санкционного давления, субъекты России опять внедряют уникальные практики. В Липецкой области с помощью чат-бота «Патронаж» отработали тысячи заявок от семей участников СВО.

Липецкая область активно принимает участие в рамках нацпроеков и федеральных программ. В текущем и следующем году предусмотрены деньги на строительство школ, медучреждений, спортивных объектов и дорог.

К примеру, в этом году Липецкая область в числе 24 российских регионов впервые получит средства из федерального бюджета на проектирование туристического кода в рамках регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры».