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Предприниматели в Липецкой области готовы заглянуть в окно новых возможностей

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Премьер-министр России Михаил Мишустин 23 марта выступил в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства. Отдельное внимание он уделил бизнесу, успешно преодолевающему тяжелейший прессинг экономических санкций.

По мнению президента Липецкой торгово-промышленной палаты Анатолия Гольцова, Липецкая область может служить примером этого успешного преодоления с налаживанием партнёрских связей с другими странами и выстраиванием новых логистических цепочек.

– Санкции бумерангом ударили по странам Евросоюза. Это у них сейчас кризис, а у нас открылись новые возможности, – сказал Анатолий Гольцов.
По его словам, при содействии федеральной власти правительство Липецкой области оказывает беспрецедентную поддержку региональным бизнес-структурам. В первую очередь тем предприятиям, которые своей деятельностью дают возможность работать более мелким заводам, а те, в свою очередь, – малому бизнесу.

Другими словами, поддержка бизнеса дала толчок не отдельным компаниям, а всей системе региональной промышленности, агропрома, строительства, транспорта, торговли, работающей как единый механизм. И этот маховик уже не остановить, считает Анатолий Гольцов.

Однако наладить производство продукции в новых экономических реалиях – это только полдела. Важно сбыть товар и получить экспортную выручку. А также приобрести комплектующие для развития своего производства.

– У нас открылось новое окно возможностей, – считает Анатолий Гольцов. – Ещё недавно липецкие предприятия не были ни экспортёрами, ни импортёрами продукции стран Азии и Ближнего Востока. Сейчас же наши товары успешно заполняют азиатскую нишу, а комплектующие и технологии из Китая, Индии, Турции и других неевропейских государств уже стали обыденностью.

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