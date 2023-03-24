ТИШИНА КАК ОБЯЗАННОСТЬ

За нарушение тишины и покоя предусмотрена административная и гражданская ответственность.

В соответствии со статьей 2 Закона Липецкой области от 16.11.2016 № 14-ОЗ «Об отдельных вопросах обеспечения тишины и покоя граждан на территории Липецкой области», под нарушением тишины и покоя граждан в месте их жительства или пребывания понимаются действия, совершаемые как с применением различных устройств, механизмов, установок, приборов, аппаратов, средств, изделий и предметов, так и без такового, приводящие к созданию шума повышенного уровня, препятствующего отдыху и досугу граждан в месте их жительства или пребывания.

Под бездействием, приводящим к нарушению тишины и покоя граждан в месте их жительства или пребывания, понимается непринятие мер к устранению шума повышенного уровня, препятствующего отдыху и досугу граждан в месте их жительства или пребывания, в том числе путем снижения уровня шума, а также проведения работ по защите от такого шума.

На территории области не допускается совершение действий (бездействий), нарушающих тишину и покой граждан в месте их жительства или пребывания.

К действиям (бездействию), нарушающим тишину и покой граждан в месте их жительства или пребывания, относятся:

1) использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих и звукоусиливающих устройств и механизмов (телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, микрофонов и других устройств, установок и аппаратуры), создающих шум повышенного уровня, препятствующий отдыху и досугу граждан в месте их жительства или пребывания, а также непринятие мер к устранению такого шума повышенного уровня;

2) громкие крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах и иные действия, сопровождающиеся звуками, создающими шум повышенного уровня, препятствующий отдыху и досугу граждан в месте их жительства или пребывания, в период времени с 22 до 8 часов, а также непринятие мер к устранению такого шума повышенного уровня;

3) непринятие владельцем (собственником) транспортного средства мер к своевременному отключению необоснованно работающей либо неисправной звуковой охранной сигнализации, установленной на транспортном средстве, создающей шум повышенного уровня, препятствующий отдыху и досугу граждан в месте их жительства или пребывания;

4) организация и производство земляных, строительных, ремонтных, разгрузочно-погрузочных и других видов работ, производимых как с применением механических средств и технических устройств, так и без такового, создающих шум повышенного уровня, препятствующий отдыху и досугу граждан в месте их жительства или пребывания, в период времени: с 22 до 8 часов — в рабочие дни, с 20 до 10 часов — в воскресные дни и в установленные законодательством Российской Федерации нерабочие праздничные дни;

5) использование (применение) пиротехнических средств и изделий (фейерверков, петард, ракетниц и других изделий), создающих шум повышенного уровня, препятствующий отдыху и досугу граждан в месте их жительства или пребывания, в период времени с 22 до 8 часов.

О недопустимости нарушения прав и законных интересов соседей указано также в ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 17 Жилищного кодекса РФ. В п. 39 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 2 июля 2009 г. № 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации» в качестве примеров таких нарушений приводится прослушивание музыки, использование телевизора, игра на музыкальных инструментах в ночное время с превышением допустимой громкости; производство ремонтных, строительных работ или иных действий, повлекших нарушение покоя граждан и тишины в ночное время; нарушение правил содержания домашних животных; совершение в отношении соседей хулиганских действий и другие.

Нарушение тишины и покоя граждан в месте их жительства или пребывания влечет административную ответственность в соответствии с Кодексом Липецкой области об административных правонарушениях.

Так, статья 8.3 Кодекса Липецкой области об административных правонарушениях от 19.06.2017 № 83-ОЗ предусматривает, что нарушение тишины и покоя граждан в месте их жительства или пребывания влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 рублей, на должностных лиц — от 2000 до 5000 рублей, на юридических лиц — от 3000 до 10000 рублей.

Повторное совершение административного правонарушения, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 2000 рублей, на должностных лиц — от 5000 до 10000 рублей, на юридических лиц — от 10000 до20000 рублей.

Таким образом, в случае, если ваши права нарушаются, необходимо обратиться с заявлением в дежурную часть полиции, сотрудники которой должны принять к нарушителю меры административного характера. Полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях за совершение указанных противоправных действий наделены должностные лица органов внутренних дел (полиции).

В том случае, если вы считаете, что ваши права нарушены, в соответствии со статьей 11 Гражданского кодекса Российской Федерации, вы имеете право на судебную защиту нарушенных прав.

Олеся РОЖКОВА,

старший юрисконсульт правового направления Елецкого ЛО МВД России на транспорте, капитан внутренней службы