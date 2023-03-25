ПОМОЩЬ СПЕЦИАЛИСТОВ ЛОКБ ПАЦИЕНТАМ СТАЛА

БЛИЖЕ

В этом году впервые начала реализовываться практика консультативных и методических визитов группы врачей эндокринологов областной клинической больницы в медицинские организации региона.За приоритет взяты те территории , где нет подобного рода специалистов . Главная цель — оказания практической помощи пациентам эндокринологического профиля, а это не только больные сахарным диабетом. Поэтому эндокринологов, нефролога и окулиста из области ждут на местах

Нужно отметить, что государственное здравоохранение проблематику медицинской помощи больным с сахарным диабетом держит на особом контроле. Это касается и льготного лекарственного обеспечения , прицельного диспансерного наблюдения , постоянного мониторирования посредством ведения федерального регистра. Всем этим, в том числе, занимаются специалисты ЛОКБ во главе с главным внештатным эндокринологом региона Горбуновой Натальей Петровной.

Практика групповых выездов эндокринологов получила возможность реализоваться благодаря наличию в единой медицинской информационной системы. Перед поездкой в ту или иную районную больницу медики точно знают, какие пациенты должны быть к ним записаны на консультацию (согласно федеральному регистру), а осмотрев их , могут сделать все необходимые записи в электронной амбулаторной карте Результат – получение советов областного специалиста без визита в областную консультативную поликлинику и , соответственно , поездки в Липецк. Врач сам приезжает к пациенту!

Уже проведены консультации в Чаплыгине, Измалково, Лебедяни , Усмани . Осмотрено около 300 человек Подготовлены выезды в апреле в Долгоруковский, Добринский районы. В плане на первое полугодие посещение Данкова, Волово, отъезд в Красное , Доброе, Задонск .

Кроме консультативной помощи врачи ЛОКБ проводят обучающие конференции для терапевтов, докторов общей практики, фельдшеров по теме диагностики и современного лечения сахарного диабета.