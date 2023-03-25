Курение – вред, табак – отрава
Табак – единственный легально доступный продукт, который при применении даже в малых дозах отрицательно влияет на здоровье. В настоящее время подобный товар вывести на рынок было бы абсолютно невозможно, если бы значительная часть населения уже не являлась бы постоянным его потребителем. Хотя многие люди и отдают себе отчет в том, что курение вредно, однако мало кто из них осознает в полной мере степень этой опасности. Курение приводит к развитию трех основных заболеваний с летальным исходом: рак легкого; хронический бронхит и эмфизема; коронарная болезнь.
Было доказано, что табак является причиной смертности от рака легкого в 90% всех случаев, от бронхита и эмфиземы в 75% и от болезней сердца примерно в 25% всех случаев.
Курильщики нередко стараются оградиться «рациональным» образом от выводов, напрашивающихся из подобной информации, ссылаясь на индивидуальные случаи («мой дед выкуривал 40 сигарет в день и прожил до 93 лет») или на относительный риск, связанный с другими формами поведения («не исключено, что завтра моя жизнь оборвется под колесами автобуса»).
Никотин — одно из самых ядовитых веществ, вызывающее наиболее сильное пристрастие. Он быстро всасывается в кровь из легких при его вдыхании и из слизистой ротовой полости и желудка. В течение 7 секунд он разносится по всему телу, проникая во все органы, включая мозг, а при беременности — во все органы плода. Никотин является мощным стимулятором, который влияет на головной и спинной мозг, на нервную систему в целом, на сердце и многие другие органы. У людей с развившимся пристрастием прекращение потребления никотина может привести к синдрому отмены, характеризующемуся беспокойством, тревогой, раздражительностью, депрессией, головной болью, болью в желудке, бессонницей и головокружением.
Имеется громадное количество данных, позволяющих говорить о связи между потреблением табака и потреблением иных наркотиков. Исследования показали, что потребители наркотиков курят больше, чем те, кто не употребляет наркотики, и что курение сигарет является предшественником потребления наркотиков. Никотин вызывает изменения в центральной нервной системе, которые отражаются на тех же самых мозговых центрах, на которые воздействуют кокаин и морфин. Таким образом, центральная нервная система потребителя никотина изменяется таким образом, что предрасполагает человека к потреблению иных наркотиков. Люди, которые используют никотин для регулирования настроения и поведения, могут использовать табак как «ступеньку» к другим формам потребления наркотиков.
Табачный дым содержит содержит около 300 химических веществ, в том числе бензол, оксид углерода, ацетальдегид, ацетон, аммиак, бутиламин, диметиламин, этиламин, формальдегид, сероводород, гидрохинон, метиламин, соединения никеля, пиридин, радоактивный полоний-210 и др.
Оксид углерода (СО) — ядовитый компонент автомобильного выхлопа, а также основной ингредиент сигаретного дыма. Обладая большим сродством с гемоглобином, СО блокирует его. В результате гемоглобин утрачивает способность переносить кислород, снижается способность крови снабжать кислородом мозг, сердце, мышцы и другие органы тела. Цианистый водород и оксид азота — ядовитые газы, значительно ухудшающие функции мерцательного эпителия легких, что приводит к накоплению слизи, смолы и вызывают инфицирование.
Курение может быть и главной причиной стойкого спазма сосудов нижних конечностей, поражающего преимущественно мужчин. Это заболевание ведет к гангрене и в итоге к ампутации нижней конечности.
При курении разрушается витамин С, и для его восполнения после выкуривания 20 сигарет необходимо съесть 4 кг апельсинов.
Перестать курить — очень трудная задача для большинства курящих. Отказ курящего от сигарет означает освобождение от зависимости, которая имеет физиологический и психологический компоненты. Вследствие физиологической зависимости попытки прекратить курение будут вызывать синдром отмены, который проявляется в нервозности, тяжелых головных болях, неспособности сконцентрировать внимание и т.п. Психологическими причинами курения являются: неумение расслабляться и справляться со стрессом; скованность в общении, робость, беспокойство; чувство скуки; потребность в постоянной стимуляции чувств, и др.
В Липецком облнаркодиспансере существует кабинет по лечению табачной зависимости; есть специалисты, которые окажут комплексную квалифицированную помощь. Лечение всегда индивидуально. Но основные методы следующие: медикаментозное лечение, рефлексотерапия, психотерапия.
Есть некоторые советы для тех, кто решил самостоятельно расстаться с этой вредной привычкой.
- Назначьте дату, имеющую для вас какой-то особый смысл, если эта дата близка. Это может быть день рождения, праздник или какая-то годовщина.
- Договоритесь с курящим другом или супругой (супругом) бросить курить вместе, чтобы вы могли поддерживать друг друга.
- Скажите всем вашим знакомым, что вы бросаете курить. Они постараются вас поддержать.
- Попробуйте заменить курение другими занятиями — физическими упражнениями, новым увлечением, жевательной резинкой или низкокалорийными закусками,
- Не закуривайте сигарету, пока не пройдет 5 мин с момента возникновения у вас потребности покурить. В течение этих 5 мин попытайтесь изменить свой эмоциональный настрой или заняться чем-то другим. Позвоните кому-нибудь из вашей «группы поддержки».
- Сделайте курение настолько неудобным, насколько это возможно. Всегда покупайте только одну пачку сигарет и только после того, как закончилась предыдущая. Никогда не носите сигареты при себе — ни дома, ни на работе. Не носите при себе спички или зажигалки.
- Составьте список вещей, которые можно было бы купить на сэкономленные на курении деньги.
- Уберите из вашего дома, из машины и рабочего места все пепельницы.
- Найдите какое-нибудь занятие для своих рук (рисование, рукоделие и т.п.).
- Непременно сходите к зубному врачу, чтобы очистить зубы от табачной желтизны.
- Проводите свободное время в новых занятиях, избегайте развлечений, которые были связаны у вас с курением (сидение в баре, перед телевизором и т.д.).
В нашей стране с 1 июня 2013 года начал действовать антитабачный закон. Установлены места, где нельзя курить. Запрещена реклама табака. Предусмотрено регулирование состава табачных изделий. Предусмотрено просвещение населения о вреде курения. Запрещена продажа табачных изделий несовершеннолетним. Запрещена демонстрация сигарет и курения в любых передачах для детей.
Заместитель главного врача по реабилитации
ГУЗ «Липецкий областной наркологический диспансер»
Афанасьева Татьяна Александровна