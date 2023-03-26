Мифы о безопасности кальяна: о чем необходимо знать?

Кальян – это прибор для курения, в котором вдыхаемый дым фильтруется через жидкость (воду, вино, или другую жидкую смесь). Так ли невинно и безопасно это модное увлечение? Развенчиваем самые популярные мифы о безопасности кальяна.

Любители кальяна считают, что он безопасен, потому что:

в кальянном табаке нет бумаги, как в сигаретах;

во время курения табак не соприкасается с открытым огнем, поэтому в кальянном дыме не содержатся вредные канцерогены, образующиеся как продукт горения;

запах от курения кальяна не имеет ничего общего с запахом сигаретного табака;

дым кальянного табака мягче и имеет абсолютно другой вкус.

Однако медики опытным путем достигли совсем других выводов:

за час курения кальяна через легкие проходит в 100 – 200 раз больше дыма, чем от курения сигареты;

кальянный табак содержит никотин, и его концентрация в 7,5 раз больше, чем в сигаретном;

производство сигарет строго стандартизировано, в отличие от кальяна;

у курильщиков кальяна в крови намного выше концентрация никотина, мышьяка, хрома и свинца;

курение кальяна не способствует избавлению от табачной зависимости;

со временем легкие курильщика утрачивают эластичность и перестают эффективно избавляться от токсичных веществ;

курение кальяна в компании провоцирует развитие гепатита, туберкулеза, герпеса и др. вирусных и грибковых заболеваний.

Прежде чем закурить кальян, вам стоит знать:

вода, а тем более алкоголь, которым заправляют кальяны, не являются достаточно хорошими фильтрами;

в табаке для кальяна есть алкалоид – никотин, обладающий сильным нейротоксическим действием, способный вызывать зависимость;

табачные смеси по содержанию вредных веществ опережают сигареты, просто информация на упаковках табака не всегда представлена в полном объеме, а иногда вообще отсутствует какая-либо маркировка;

любители кальяна, как и курильщики страдают болезнями сердца и органов дыхания, онкологическими заболеваниями.

Заместитель главного врача

по реабилитационной работе

ГУЗ «ЛОНД» Афанасьева Т.А.