Мифы о безопасности кальяна: о чем необходимо знать?
Кальян – это прибор для курения, в котором вдыхаемый дым фильтруется через жидкость (воду, вино, или другую жидкую смесь). Так ли невинно и безопасно это модное увлечение? Развенчиваем самые популярные мифы о безопасности кальяна.
Любители кальяна считают, что он безопасен, потому что:
- в кальянном табаке нет бумаги, как в сигаретах;
- во время курения табак не соприкасается с открытым огнем, поэтому в кальянном дыме не содержатся вредные канцерогены, образующиеся как продукт горения;
- запах от курения кальяна не имеет ничего общего с запахом сигаретного табака;
- дым кальянного табака мягче и имеет абсолютно другой вкус.
Однако медики опытным путем достигли совсем других выводов:
- за час курения кальяна через легкие проходит в 100 – 200 раз больше дыма, чем от курения сигареты;
- кальянный табак содержит никотин, и его концентрация в 7,5 раз больше, чем в сигаретном;
- производство сигарет строго стандартизировано, в отличие от кальяна;
- у курильщиков кальяна в крови намного выше концентрация никотина, мышьяка, хрома и свинца;
- курение кальяна не способствует избавлению от табачной зависимости;
- со временем легкие курильщика утрачивают эластичность и перестают эффективно избавляться от токсичных веществ;
- курение кальяна в компании провоцирует развитие гепатита, туберкулеза, герпеса и др. вирусных и грибковых заболеваний.
- Прежде чем закурить кальян, вам стоит знать:
- вода, а тем более алкоголь, которым заправляют кальяны, не являются достаточно хорошими фильтрами;
- в табаке для кальяна есть алкалоид – никотин, обладающий сильным нейротоксическим действием, способный вызывать зависимость;
- табачные смеси по содержанию вредных веществ опережают сигареты, просто информация на упаковках табака не всегда представлена в полном объеме, а иногда вообще отсутствует какая-либо маркировка;
- любители кальяна, как и курильщики страдают болезнями сердца и органов дыхания, онкологическими заболеваниями.
Заместитель главного врача
по реабилитационной работе
ГУЗ «ЛОНД» Афанасьева Т.А.