новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Здоровый регион

Мифы о безопасности кальяна: о чем необходимо знать?

0 2

Кальян – это прибор для курения, в котором вдыхаемый дым фильтруется через жидкость (воду, вино, или другую жидкую смесь). Так ли невинно и безопасно это модное увлечение? Развенчиваем самые популярные мифы о безопасности кальяна.

Любители кальяна считают, что он безопасен, потому что:

  • в кальянном табаке нет бумаги, как в сигаретах;
  • во время курения табак не соприкасается с открытым огнем, поэтому в кальянном дыме не содержатся вредные канцерогены, образующиеся как продукт горения;
  • запах от курения кальяна не имеет ничего общего с запахом сигаретного табака;
  • дым кальянного табака мягче и имеет абсолютно другой вкус.

Однако медики опытным путем достигли совсем других выводов:

  • за час курения кальяна через легкие проходит в 100 – 200 раз больше дыма, чем от курения сигареты;
  • кальянный табак содержит никотин, и его концентрация в 7,5 раз больше, чем в сигаретном;
  • производство сигарет строго стандартизировано, в отличие от кальяна;
  •  у курильщиков кальяна в крови намного выше концентрация никотина, мышьяка, хрома и свинца;
  •  курение кальяна не способствует избавлению от табачной зависимости;
  •  со временем легкие курильщика утрачивают эластичность и перестают эффективно избавляться от токсичных веществ;
  •  курение кальяна в компании провоцирует развитие гепатита, туберкулеза, герпеса и др. вирусных и грибковых заболеваний.
  • Прежде чем закурить кальян, вам стоит знать:
  • вода, а тем более алкоголь, которым заправляют кальяны, не являются достаточно хорошими фильтрами;
  • в табаке для кальяна есть алкалоид – никотин, обладающий сильным нейротоксическим действием, способный вызывать зависимость;
  • табачные смеси по содержанию вредных веществ опережают сигареты, просто информация на упаковках табака не всегда представлена в полном объеме, а иногда вообще отсутствует какая-либо маркировка;
  • любители кальяна, как и курильщики страдают болезнями сердца и органов дыхания, онкологическими заболеваниями.

Заместитель главного врача

по реабилитационной работе

ГУЗ «ЛОНД» Афанасьева Т.А.

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Алкогольная зависимость: что это и как её избежать

Детскому туберкулезу – нет!

Туберкулез глаз

Трезвость – норма для водителя

Уход за новорожденным ребенком

1 из 36
Новости ВРФ