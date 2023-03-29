МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «СИСТЕМА 112 ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ» СТАЛО ДОСТУПНО ДЛЯ ВСЕХ

Новое приложение «Система 112 Липецкой области» теперь доступно для скачивания в AppStore и GooglePlay.

С его помощью пользователь может связаться с оператором-112 по телефону или с помощью СМС. Помимо этого, для того, чтобы ускорить процесс реагирования, существует кнопка «Я здесь, мне нужна помощь». Ваши координаты передадутся оператору-112 автоматически при её нажатии, а после с вами свяжутся.

Ещё одна полезная функция — «Сообщить о происшествии». С её помощью вы можете сообщить о каком-либо инциденте, свидетелем которого вы стали, передать координаты и выслать фото.

На этом функционал приложения «Система 112 Липецкой области» не заканчивается. С полным списком доступных «полезных кнопок» вы можете ознакомиться, скачав его по ссылке (для AppStore и для GooglePlay) или просканировав QR-код:

Также памятка для тех, кто не смог самостоятельно разобраться с установкой приложения и его использованием, доступна по ссылке.