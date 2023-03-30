ГОСТЬ ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ С N-МЕТИЛЭФЕДРОНОМ

Сотрудники Елецкого ЛО МВД России на транспорте задержали 30-

летнего приезжего из Подмосковья, имевшего при себе синтетический

наркотик. Возбуждено уголовное дело.

В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия

«Проводник-2023», направленного на выявление и пресечение преступлений,

связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных

веществ, совершаемых на объектах железнодорожного транспорта,

сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков Елецкого ЛО

МВД России на транспорте провели рейды на объектах, находящихся в зоне

оперативного обслуживания.

На железнодорожном пути, ведущем к Елецкому сахарному заводу,

транспортные полицейские задержали и доставили в дежурную часть

мужчину с признаками опьянения. Им оказался 30-летний житель

Московской области, который уже длительное время гостил у родственников

в Елецком районе. При проведении личного досмотра задержанного у него в

личных вещах был найден сверток с неизвестным веществом. Согласно

справке об исследовании, содержимое свертка — синтетическое

наркотическое вещество N-метилэфедрон массой 0,71 грамм.

Отделением дознания Елецкого ЛО МВД России на транспорте в

отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава

преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской

Федерации «Незаконные приобретение и хранение наркотического

средства». Фигуранту избрана мера принуждения в виде обязательства о

явке. Расследование продолжается.

Кроме того, в ходе проведения ОПМ «Проводник-2023»

транспортными полицейскими была привлечена к административной

ответственности по ч.1 ст. 6.9 КоАП РФ (Потребление наркотических

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых

потенциально опасных психоактивных веществ) местная жительница 1986 г.

р.. Ранее в отношении данной гражданки отделением дознания Елецкого ЛО

МВД России на транспорте также возбуждалось уголовное дело по ч. 1 ст.

228 УК РФ и избиралась аналогичная мера принуждения.