ГОСТЬ ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ С N-МЕТИЛЭФЕДРОНОМ
Сотрудники Елецкого ЛО МВД России на транспорте задержали 30-
летнего приезжего из Подмосковья, имевшего при себе синтетический
наркотик. Возбуждено уголовное дело.
В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия
«Проводник-2023», направленного на выявление и пресечение преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, совершаемых на объектах железнодорожного транспорта,
сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков Елецкого ЛО
МВД России на транспорте провели рейды на объектах, находящихся в зоне
оперативного обслуживания.
На железнодорожном пути, ведущем к Елецкому сахарному заводу,
транспортные полицейские задержали и доставили в дежурную часть
мужчину с признаками опьянения. Им оказался 30-летний житель
Московской области, который уже длительное время гостил у родственников
в Елецком районе. При проведении личного досмотра задержанного у него в
личных вещах был найден сверток с неизвестным веществом. Согласно
справке об исследовании, содержимое свертка — синтетическое
наркотическое вещество N-метилэфедрон массой 0,71 грамм.
Отделением дознания Елецкого ЛО МВД России на транспорте в
отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава
преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской
Федерации «Незаконные приобретение и хранение наркотического
средства». Фигуранту избрана мера принуждения в виде обязательства о
явке. Расследование продолжается.
Кроме того, в ходе проведения ОПМ «Проводник-2023»
транспортными полицейскими была привлечена к административной
ответственности по ч.1 ст. 6.9 КоАП РФ (Потребление наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых
потенциально опасных психоактивных веществ) местная жительница 1986 г.
р.. Ранее в отношении данной гражданки отделением дознания Елецкого ЛО
МВД России на транспорте также возбуждалось уголовное дело по ч. 1 ст.
228 УК РФ и избиралась аналогичная мера принуждения.