«Здесь наша земля, мы не уйдем!»

Андрей ПАШИНСКИЙ

Недавно мне довелось побывать на прифронтовом участке Луганской Народной Республики. Я отправился туда вместе с представителем администрации Ельца и пятью мобилизованными ельчанами, о которых газета писала в номере за 16 марта. После небольшого отпуска, проведенного в Ельце, они снова отправились в зону СВО.



Подарок от города

Несмотря на холодное утро, проводы оказались теплыми. Родственники бойцов, дети из специальной школы-интерната, неравнодушные ельчане — все они казались большой дружной семьей. Один из учеников прочитал трогательное стихотворение, которое специально выучил для наших воинов.

В зону СВО мы везли гуманитарную помощь: запасные части для техники, инструменты, продукты питания, предметы личной гигиены. Особым подарком от общественников Ельца стал автомобиль «Нива-Тайга», который поспособствует оперативному передвижению по местности в прифронтовой полосе. Парни служат в ремонтной бригаде, регулярно выезжают на передовую за подбитой техникой для последующего ее восстановления.

Проводить бойцов приехал глава Ельца Е. В. Боровских. Он пожелал им бодрости и силы духа, скорейшей победы и возвращения домой, передал ключи от автомобиля, за руль которого сел один из елецких военнослужащих.



В дороге

Наша небольшая автоколонна отправилась в путь: подаренная «Нива», еще одна легковая машина и микроавтобус, перевозивший нас и большую часть гуманитарной помощи. Дорога предстояла до границы Белгородской области, где через пропускной пункт можно попасть в ЛНР.

Дабы скоротать путь, общались, шутили. Бойцы подробно поведали свою историю. Они вместе больше 25 лет. Жили и росли в одном районе города, ходили в одну школу. Впятером отправились на фронт, когда двое из них получили мобилизационные повестки из военкомата. И эта крепкая мужская дружба помогает им в непростых условиях поддерживать боевой дух.

По дороге нам не раз встречалась военная техника. Чем ближе подъезжали к границе, тем больше попадалось такого транспорта. Уже на границе с ЛНР видели бронетранспортеры с солдатами, радиолокационные станции ПВО, самоходные артиллерийские установки, танки и вертолеты.

Попадался и транспорт с трофейными машинами: джипами, бронеавтомобилями, самоходками. Увидев джип ВСУ, весь перепачканный грязью, один из наших бойцов усмехнулся: дескать, так себе эта западная техника, не приспособленная для наших условий.



В ЛНР — русская весна

Луганская Народная Республика встретила нас приветливо и радушно. По дороге нередко встречали земляков, которые, увидев на автомобилях наклейки «Мы из Ельца», махали руками или подходили пообщаться. Совсем незнакомые люди, но складывалось ощущение, будто встретил старого друга, с которым давно не виделся. Они рассказывали о том, как им служится, расспрашивали о новостях в городе.

Вдоль дорог несколько раз видели луганских детей, размахивающих российскими флагами, и на душе сразу становилось тепло. Эти люди много лет ждали, когда их защитит российская армия, и наконец дождались. Мирная жизнь здесь постепенно налаживается. Активно ведутся дорожно-ремонтные работы, обновляется инфраструктура, строятся новые дома. Когда я увидел это, вспомнил строчки из песни Джанго: «Здесь наша земля, мы не уйдем!».

Мирное население стало спокойнее жить под защитой российских солдат. Один из наших бойцов рассказал, как под Новый год ребята поехали в ближайший магазин за продуктами к праздничному столу. Обратно добирались с таксистом, тот предложил обменяться телефонами. А когда солдаты вернулись в часть, он позвонил спустя какое-то время и попросил выйти. Бойцы встретили его и удивились: таксист привез несколько пакетов продуктов к новогоднему празднику. Да и в целом, по рассказам наших солдат, местные жители нередко предлагают помощь. Это тоже играет большую роль для поддержания боевого духа.



Фронт не дремлет

В часть приехали ночью. Передвигались практически в полной темноте: любой источник света мог привлечь внимание со стороны врага, ведь до линии фронта, по словам бойцов, всего около 15 километров.

Тиха украинская ночь, но отголоски боя оказались слышны отчетливо. Фронт не спал: глухие удары взрывов, гул танков и другой техники. Все это подтверждало, что серьезные бои идут совсем рядом и нужно оставаться бдительными и осторожными. Бойцы рассказали, что накануне нашего визита ВСУ обстреляли населенный пункт, где стоит часть. К счастью, никто из здешних ребят не пострадал.



Радушный прием

Бойцы встретили нас тепло. Пока разгружали гуманитарную помощь, шутили, рассказывали о том, как проходит служба. Самый молодой, Павел (ему 21 год), рассказал о личных впечатлениях.

— Поначалу было тревожно. Это совершенно новая, непривычная обстановка. Потом познакомился поближе с сослуживцами. Работы много, иногда случаются прилеты. Но ПВО надежно защищает нас, а рядом — хорошие ребята, надежные друзья, с которыми ничего не страшно. Многие ездят в отпуск домой. Скоро подойдет и моя очередь, не терпится уже повидаться с семьей, — поделился он. — У нас все получится, уверен, победа будет за нами!

На прощание бойцы поблагодарили ельчан и главу города Е. В. Боровских за оказанную помощь в виде автомобиля «Нива», инструментов, запчастей и прочих необходимых предметов.

…Домой мы возвращались уже ближе к утру, уставшие, но в хорошем настроении. Душу грели теплый прием и боевой настрой наших бойцов. С такими парнями мы обязательно победим, а наша поддержка укрепляет их дух и приближает эту победу.