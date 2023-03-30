Сервис «Земля для стройки» пополнился новыми участками

В Липецкой области продолжается реализация проекта «Земля для стройки». Уже более 30 участков приобретены в пользование жителями нашего региона.

Сервис «Земля для стройки» функционирует более полутора лет и доступен на Публичной кадастровой карте. На сегодняшний день на ПКК содержатся сведения о 103 земельных участках и территориях Липецкой области, предназначенных для возведения частных и многоквартирных домов. Общая площадь доступных территорий более 350 га. Проект «Земля для стройки» призван упростить процесс предоставления земельных участков для строительства жилья, увеличить комфортность городской среды и инвестиционную привлекательность регионов.

Напомним, что воспользоваться сервисом «Земля для стройки» и приобрести в пользование земельный участок может абсолютно каждый. Чтобы посмотреть доступные участки и воспользоваться сервисом, необходимо зайти на сайт Публичной кадастровой карты www.pkk.rosreestr.ru, на панели поиск выбрать раздел «Земля для стройки» и набрать запрос «48:*». Для поиска объектов в других регионах России в запросе необходимо указать «номер региона:*». Далее можно ознакомиться с информацией о каждом доступном участке, узнать кадастровый номер, адрес, площадь и кадастровую стоимость объекта.

«Сервис «Земля для стройки» прост и понятен в использовании. Он содержит актуальную информацию о доступных участках. Многие участки приобретены в собственность или взяты в аренду, а на некоторых уже построены объекты капитального строительства», — отметил руководитель Управления Росреестр по Липецкой области Виктор Гостеев.

По аналогии с сервисом «Земля для стройки» в январе 2023 года в Липецкой области запущен пилотный проект «Земля для туризма». Данный проект позволяет определить объекты туристического притяжения и выявлять земельные участки и территории, расположенные вблизи таких объектов и возможные к вовлечению в туристическую деятельность.

Заместитель руководителя Управления имущественных и земельных отношений Липецкой области Татьяна Мельник сообщила, что для размещения на Публичной кадастровой карте в сфере туризма в первую очередь рассматриваются город Елец и Задонский район. Участки для реализации таких проектов могут быть предоставлены в аренду. При условии строительства зданий и сооружений возможно продлить аренду либо приобрести земельный участок под такими объектами в собственность.

Пресс-служба Управления Росреестра по Липецкой области