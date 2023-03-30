В Липецкой области 100 % установлены границы между соседними областями и границы муниципальных образований

Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями, в том числе внесение сведений о границах — одно из главных направлений деятельности Управления Росреестра по Липецкой области.

Полный и точный реестр недвижимости позволит эффективнее управлять земельными ресурсами, оперативно оказывать услуги, в том числе в электронном виде, разработать удобные сервисы в интересах людей, бизнеса и органов власти.

Наличие в ЕГРН информации о границах между субъектами РФ, о границах муниципальных образований и населенных пунктов предотвращает нарушения в сфере земельных отношений, исключает ошибки при предоставлении земельных участков

Работа по внесению сведений о границах в Единый государственный реестр недвижимости ЕГРН в Липецкой области стартовала в 2014 году.

100 % установлены границы между соседними областями: Воронежской, Курской, Орловской, Тульской, Рязанской, Тамбовской, а также внесены все границы 312 муниципальных образований.

Работа по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов Липецкой области вышла на «финишную прямую».

По состоянию на 1 марта 2023 года количество границ населенных пунктов, внесенных в ЕГРН, выросло до 1190, и составило 74%. До конца текущего года в регионе предстоит внести в реестр сведения о границах еще 419 населенных пунктов.

Работа по внесению в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов проводится в рамках реализации госпрограммы «Национальная система пространственных данных», в пилотном проекте которой участвует Липецкая область.

«Госпрограмма позволит региональным и муниципальным органам власти уже в конце 2024 года использовать новые сервисы и принимать управленческие решения на основе полных и точных данных в сфере земли и недвижимости. Внесение сведений о границах населенных пунктов в ЕГРН способствует эффективному управлению территориями и земельными ресурсами, увеличивает их инвестиционную привлекательность региона», — пояснил руководитель Управления Росреестра по Липецкой области Виктор Геннадьевич Гостеев.

Татьяна Мельник, заместитель управления имущественных отношений:

— Установление границ всех муниципальных образований имеет ключевое значение, поскольку эти границы непосредственно определяют решение вопросов управления земельными и иными ресурсами, определяют пределы компетенции соответствующих органов власти. Актуальные сведения о границах муниципальных образований, внесенных в ЕГРН, гарантируют права собственников недвижимости, снижают риски ведения бизнеса, способствуют рациональному использованию земельных ресурсов.

Пресс-служба Управления Росреестра по Липецкой области