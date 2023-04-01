Запрос на здоровую жизнь: предотврати употребление алкоголя

Многолетние исследования различных факторов, влияющих на качество жизни, долголетие и здоровье россиян привели к неожиданным и даже шокирующим результатам. Оказалось, что виновником 60% смертей мужчин трудоспособного возраста страны прямо или косвенно стал алкоголь.

Его употребление стало своеобразным катализатором летального исхода. Умер ли человек от сердечно-сосудистых или иных заболеваний, погиб в ДТП, утонул, совершил убийство или суицид, — везде специалистами был найден «алкогольный след». Еще более угрожающим фактом стала доказанная на практике прямая связь возникновения онкологических заболеваний и дружбы с «зеленым змием». В особой зоне риска-опухоли головы и шеи, и «традиционный букет»- рак печени, желудка, поджелудочной железы, а также смертельно опасный панкреонекроз.

Активная популяризация здорового образа жизни тоже внесла свою лепту, переориентировав общество на занятия спортом и другие полезные активности. Не смотря на положительную динамику, останавливаться на достигнутом наркологи не планируют, напротив, усиливают работу во всех направлениях. Тем, кто готов избавиться от проблем, но, боится огласки, гарантируют полную анонимность и всестороннюю помощь, и поддержку. Для тех, кто согласен стать на учет-весь комплекс лечебных и реабилитационных услуг предоставляется абсолютно бесплатно, главное искреннее желание расстаться с пагубной привычкой.

Трезвость — это и медицинское, и социально-общепринятое, и философское понятие. В то же время и функция центральной нервной системы, головного мозга, который определяет стержнем судьбу, жизнь человека. Состояние трезвости позволяет объективно оценивать внутренние и внешние угрозы, выработать общепринятую концепцию, позволяющую сделать нашу жизнь и безопасной, и насыщенной.

Ведь в чем смысл жизни? Трезвость четко отвечает на этот вопрос – чтобы жить счастливо, радостно, не разрушая, а созидая себя и окружающих. Трезвость – это базовое понимание, позволяющее человечеству выжить. Как только у человека идет ложное восприятие внутренней и внешней среды, угроз – он принимает неправильное решение, с точки зрения медицинской, биологической возникает болезненное состояние. А нарушение трезвости происходит, даже если человек не пьет, а неправильно принимает решения. И наибольший процент ошибок, приводящих к инвалидности, смертности, разрушению семьи – дают именно психоактивные вещества.

Как отмечают специалисты-наркологи, алкоголизм легко возникает на фоне затяжной депрессии. И трезвость здесь нарушается еще до приема горячительного – подводится некая идеологическая база, что алкоголь де нужен для разрядки. Такие люди очень быстро спиваются. Здесь скорее слабость не воли, а логики, патологические традиции, выхваченные непонятно откуда, что надо «разрядиться» алкоголем. Имеет значение и генетическая предрасположенность. А спиться можно и в 20 (быстрее) и в 40 лет.

Самая лучшая доза алкоголя – невыпитая. Мы бы пожелал всем быть трезвыми – не только в отношении алкоголя, но и к своим поступкам, семье, и тогда мы получим то, чего часто не хватает – маленькие радости жизни, счастливые мгновения. Все зависит от нас.