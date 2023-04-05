Там на сцене — целый мир!

Андрей ПАШИНСКИЙ

Детская школа искусств им. Л. С. Соколовой отметила Всемирный день театра фестивалем «Волшебная кулиса», на котором ученики познакомили зрителей с историей развития и традициями театра в разных странах мира.

Ученики школы в образах древнегреческих актеров.

Уже на протяжении 16 лет школа искусств отмечает этот праздник таким мероприятием. Показывая сценические миниатюры, дети учатся, узнают что-то новое, оттачивают навыки актерского мастерства, вокала, танца, сценического движения.

Воспитанники школы искусств словно провели зрителей через века — от античной Греции, родины театра, до европейских стран, где он принял уже привычный нам вид.

Во время подготовки к фестивалю юные театралы много работали самостоятельно: изучали и собирали информацию о сценическом искусстве, подбирали грим, костюмы и реквизит.

Фестиваль стал дебютным для первоклассников школы искусств. Справиться с трудностями им помогали выпускники. Для них это тоже новый опыт, ведь многие планируют стать актерами, режиссерами, театральными критиками, гримерами…

Директор детской школы искусств Т. Н. Дулова поделилась с журналистом «Красного знамени» планами на текущий год. Впереди учащихся ждет театральная лаборатория им. А. Калягина (это серьезное испытание для юных артистов), а также фестивали, конкурсы, мастер-классы.

Завершился смотр «Волшебная кулиса» традиционной акцией — посвящением новичков в первоклассники, а затем все ученики школы поздравили ее директора Т. Н. Дулову с днем рождения, так удивительно совпавшим с Международным днем театра, что, возможно, и определило дело всей ее жизни.