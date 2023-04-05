В. Г. Комаров: «Я с гармошкой по жизни иду»

Недавно в Российской государственной библиотеке (г. Москва) состоялось торжественное вручение благодарственных писем за достижения в области культуры и искусства 12 гражданам со всей страны, в их числе — известный елецкий музыкант Владимир Григорьевич Комаров.

Елецкий композитор и музыкант В. Г. Комаров.

Жизненный путь

Любовь к искусству появилась у Владимира в детстве, когда отец-фронтовик привез из Германии трофейный аккордеон и научил играть на нем сына. Дальше — больше, мальчишка получил профессиональное музыкальное образование, после чего ему доверили руководить хором елецкой поликлиники № 1.

— Во времена моей молодости на каждом предприятии был свой хор. Жаль, что сейчас для реализации самодеятельности остается все меньше возможностей, — посетовал Владимир Григорьевич.

Долгое время он руководил народными хорами на разных предприятиях Ельца, например, на элементном и заводе медицинского оборудования, в доме инвалидов, на фабрике «Елецкие кружева», а еще студенческим ансамблем ЕГПИ «Потешки». Благодаря накопленному опыту и организаторскому таланту Владимира Григорьевича многие вокальные коллективы были удостоены звания народных.



Елецкая

рояльная

Всероссийскую же славу ельчанин получил благодаря телевизионной передаче «Играй, гармонь!». При его непосредственном участии в 1986 году состоялась первая съемка этой телепрограммы в нашем городе. В то время музыкант руководил клубом любителей елецкой рояльной гармони. Десятки исполнителей собирались по воскресеньям в городском парке на так называемую матаню. Играли на разных инструментах, пели, танцевали. Примечательно, что эта традиция жива у нас и по сей день.

Желание показать всей стране елецкую рояльную гармонь и наших виртуозов побудило Владимира Григорьевича написать приглашение руководителям ТВ-проекта «Играй, гармонь!» братьям Заволокиным. Один их них — Геннадий Дмитриевич — вскоре откликнулся, приехал в Елец. Вместе с Комаровым они написали сценарий передачи, построив ее как творческое соревнование елецких и ливенских гармонистов.

Сразу после выпуска программы на ТВ, в елецкий клуб начали приходить письма со всей страны. Просьба была одна: «Купим елецкую гармонь за любые деньги, только пришлите, пожалуйста!». Делался этот инструмент мастерами-кустарями исключительно индивидуально.



Из песни слов

не выкинешь

В 90-е годы народное творчество пришло в упадок. Закрывались многие предприятия и соответственно не стало хоровых коллективов.

Владимиру Григорьевичу пришлось искать работу, далекую от искусства. Однако музыку он не бросил и в свободное время продолжал сочинять мелодии на стихи Ивана Бунина, Николая Рубцова, Николая Рачкова, Юрия Макарова. Творческие поиски композитор продолжает и сегодня.

Залогом хорошей песни, по мнению музыканта, остается сильный текст с берущим за душу сюжетом. На протяжении 10 лет он готовил к изданию свой первый песенный сборник, посвященный 70-летию Великой Победы (2015 г.). Для этого ему пришлось в 60 лет освоить компьютер, что поначалу давалось непросто.

Затем выпустил сборник, посвященный уже 75-летию Великой Победы. В него вошли композиции о Родине, истории страны и войне, а песню «Вечно помнить» на слова Вадима Семернина композитор посвятил своим родителям, участникам Великой Отечественной войны.



Казачье трио

Совместно с друзьями-музыкантами Владимир Григорьевич основал ансамбль «Червленый яр». В его составе — Наталья Миронова (вокал), Александр Новосельцев (вокал, балалайка, гармонь) и сам Владимир Комаров (гармонь, баян, вокал).

Таким составом трио объездило немало стран: Сербию, Индию, Центральную Америку, Украину и Польшу. По поручению Министерства иностранных дел РФ коллектив стал единственным, кого направили от России в Республику Никарагуа на интернациональный концерт, посвященный 70-летию Победы.

Композитор не раз становился призером международных и всероссийских конкурсов, лауреатом национальной премии «Имперская культура», всероссийской премии имени Федора Конюхова и всесоюзного конкурса концертмейстеров. В. Г. Комаров — автор музыки более ста пятидесяти песен на стихи российских поэтов. Также он внес большой вклад в возрождение старинных песен, частушек и обрядов родного елецкого края.

За сохранение и приумножение культурных ценностей страны и активное участие в издательских проектах елецкому музыканту и была вручена благодарность Российской государственной библиотеки. Сейчас он продолжает творческую деятельность, оставаясь руководителем хора русской народной песни «Донские напевы» и вокального ансамбля «Светлица».