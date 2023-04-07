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Юным липчанам на «Уроке цифры» Росатом покажет квантовый город будущего

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Госкорпорация поможет липецким школьникам понять, как квантовые технологии применяются в повседневной жизни каждого человека. С 5 по 30 апреля 2023 года в школах Липецкой области пройдет «Урок цифры» по теме «Город будущего: как квантовые технологии меняют нашу жизнь», сообщили в управлении цифрового развития региона.

Стратегический партнер и разработчик содержания урока Госкорпорация «Росатом» совместно с Российским квантовым центром проведет для школьников и педагогов региона обучающие занятия, посвященные применению квантовых вычислений, коммуникаций и сенсоров в повседневной жизни. Особое внимание будет посвящено карьерному треку в естественно-научной и инженерно-технической сферах: учащимся расскажут о новых специальностях в области квантовых технологий, ключевых вузах и возможностях подготовки. «Современные школы должны идти в ногу со временем. Такие проекты позволяют школьникам понять, как работают новые технологии и зачастую помогают определиться с профессией», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Проект «Урок цифры» ежегодно реализуют Минпросвещения России, Минцифры России и АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Материалы к уроку доступны по ссылке.

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