СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ МВД РФ

Следователи сегодня отмечают 60-летие со дня образования этого подразделения в системе МВД — 6 апреля 1963 года, Президиум Верховного СССР передал право производства предварительного следствия Министерству охраны общественного порядка СССР (позднее — МВД СССР). Именно этот день стал началом официальной деятельности следственного аппарата органов внутренних дел.

Годовщина со дня образования органов предварительного следствия в системе МВД России — это знаменательный эпизод в жизни каждого сотрудника, который ведет непримиримую борьбу с преступностью. Кропотливый труд, ответственные решения и нелегкие победы.

Следователи ОМВД России по г. Ельцу расследуют более половины преступлений, регистрирующихся в городе. Не считаясь с личным временем, они бескорыстно несут свою службу. Практически всю свою трудовую жизнь посвятили службе в следствии руководители подразделения подполковники юстиции Е. А. Комаева, А. В. Титов и С. Н. Половинкин. Сейчас им помогают 14 молодых, полных сил следователей, которые только начали службу этом подразделении.

На органы следствия МВД России выпало немало испытаний и трудностей, однако им всегда удавалось достойно решать поставленные задачи, строго следуя принципу законности и неотвратимости наказания. Значительные результаты борьбы с преступностью достигнуты благодаря высокопрофессиональному, самоотверженному, честному труду следователей во имя справедливости с глубоким уважением к закону и своей профессии.

Поздравляем сотрудников следственных органов системы МВД РФ с днем образования следственных подразделений и желаем крепкого здоровья, счастья, и дальнейших успехов в профессиональной деятельности! А также благодарим ветеранов службы и искренне поздравляем их с профессиональным праздником.

Штаб ОМВД России по г. Ельцу.