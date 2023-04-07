Елецкая медаль в московской экспозиции

Фонды Центрального музея войск национальной гвардии РФ в Москве пополнились новыми экспонатами — памятной медалью «Мы из Ельца!», учрежденной одноименным общественным движением и поздравительным адресом от главы нашего города Е. В. Боровских.

Наш земляк В. М. Магомедханов вручает поздравительный адрес от главы Ельца Е. В. Боровских своему непосредственному начальнику, руководителю Центрального музея войск нацгвардии России полковнику С. Л. Мазуру.

Памятная медаль «Мы из Ельца!», которая теперь хранится в фондах ЦМВНГ РФ.

Эти предметы передал начальнику столичной экспозиции полковнику С. Л. Мазуру его коллега и подчиненный, наш земляк, кандидат исторических наук В. М. Магомедханов.

Событие произошло накануне 55-летия ЦМВНГ РФ (отмечалось в марте) и совсем не случайно. В собрании московского учреждения есть немало экспонатов, связанных с нашим городом. Например, с его уроженцем Героем Советского Союза, знаменитым разведчиком, стоявшим у истоков создания диверсионных спецслужб НКВД СССР, партизаном В. А. Карасевым.

Кроме того, благодаря фондам музея, а точнее работе здесь старшего научного сотрудника В. М. Магомедханова, появились новые страницы в книге «Елецкая наступательная операция», выпущенной к 80-летию легендарных событий, ставших частью битвы за Москву в декабре 1941 года.

Кстати сказать, сей факт со словами признательности отразил в своем поздравительном адресе глава Ельца Е. В. Боровских, поблагодаривший музейщиков за «большой неустанный труд, направленный на сбережение нашего наследия и подвижническое служение Отечеству!».

Добрые пожелания за высокий профессионализм ко всему коллективу московского музея прозвучали и от общественного движения «Мы из Ельца!», лидеры которого выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в деле сохранения подлинной исторической памяти.

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Сегодня в коллекциях музея отражены все исторические эпохи, в которых приходилось действовать российским войскам правопорядка. Созданные в 1811 году, накануне Отечественной войны 1812 года, эти части участвовали в боях с полчищами Наполеона и проявили отвагу в Крымской войне. В рядах ВЧК—ОГПУ приняли участие в Гражданской войне и в борьбе с бандитизмом в первой четверти ХХ века.

Бессмертную славу снискали полки и дивизии войск НКВД во время Великой Отечественной войны при защите Брестской крепости и во время обороны Москвы, Ленинграда, Одессы, Воронежа и Сталинграда, в сражениях на Северном Кавказе и Курской дуге. Солдаты и офицеры войск правопорядка обеспечивали безопасность во время проведения конференций руководителей государств — участников антигитлеровской коалиции в Тегеране (1943 г.), Ялте (1944 г.) и Потсдаме (1945 г.).

Фонды Центрального музея Росгвардии России насчитывают более 35 тысяч единиц хранения — от старинных мундиров, портретов и кремневых ружей XVIII века до кожаных чекистских курток и маузеров легендарного автоброневого отряда времен Гражданской войны и далее к дням сегодняшним, включая трофеи росгвардейцев, взятых ими во время боев в ходе специальной военной операции.

Есть в числе реликвий и знамя 169-го стрелкового полка внутренних войск НКВД СССР, принимавшего участие в Елецкой наступательной операции в составе 57-й бригады войск НКВД.