Елецкая медаль в московской экспозиции
Фонды Центрального музея войск национальной гвардии РФ в Москве пополнились новыми экспонатами — памятной медалью «Мы из Ельца!», учрежденной одноименным общественным движением и поздравительным адресом от главы нашего города Е. В. Боровских.
Эти предметы передал начальнику столичной экспозиции полковнику С. Л. Мазуру его коллега и подчиненный, наш земляк, кандидат исторических наук В. М. Магомедханов.
Событие произошло накануне 55-летия ЦМВНГ РФ (отмечалось в марте) и совсем не случайно. В собрании московского учреждения есть немало экспонатов, связанных с нашим городом. Например, с его уроженцем Героем Советского Союза, знаменитым разведчиком, стоявшим у истоков создания диверсионных спецслужб НКВД СССР, партизаном В. А. Карасевым.
Кроме того, благодаря фондам музея, а точнее работе здесь старшего научного сотрудника В. М. Магомедханова, появились новые страницы в книге «Елецкая наступательная операция», выпущенной к 80-летию легендарных событий, ставших частью битвы за Москву в декабре 1941 года.
Кстати сказать, сей факт со словами признательности отразил в своем поздравительном адресе глава Ельца Е. В. Боровских, поблагодаривший музейщиков за «большой неустанный труд, направленный на сбережение нашего наследия и подвижническое служение Отечеству!».
Добрые пожелания за высокий профессионализм ко всему коллективу московского музея прозвучали и от общественного движения «Мы из Ельца!», лидеры которого выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в деле сохранения подлинной исторической памяти.
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Сегодня в коллекциях музея отражены все исторические эпохи, в которых приходилось действовать российским войскам правопорядка. Созданные в 1811 году, накануне Отечественной войны 1812 года, эти части участвовали в боях с полчищами Наполеона и проявили отвагу в Крымской войне. В рядах ВЧК—ОГПУ приняли участие в Гражданской войне и в борьбе с бандитизмом в первой четверти ХХ века.
Бессмертную славу снискали полки и дивизии войск НКВД во время Великой Отечественной войны при защите Брестской крепости и во время обороны Москвы, Ленинграда, Одессы, Воронежа и Сталинграда, в сражениях на Северном Кавказе и Курской дуге. Солдаты и офицеры войск правопорядка обеспечивали безопасность во время проведения конференций руководителей государств — участников антигитлеровской коалиции в Тегеране (1943 г.), Ялте (1944 г.) и Потсдаме (1945 г.).
Фонды Центрального музея Росгвардии России насчитывают более 35 тысяч единиц хранения — от старинных мундиров, портретов и кремневых ружей XVIII века до кожаных чекистских курток и маузеров легендарного автоброневого отряда времен Гражданской войны и далее к дням сегодняшним, включая трофеи росгвардейцев, взятых ими во время боев в ходе специальной военной операции.
Есть в числе реликвий и знамя 169-го стрелкового полка внутренних войск НКВД СССР, принимавшего участие в Елецкой наступательной операции в составе 57-й бригады войск НКВД.